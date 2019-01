En 2019, pédalez la planète avec Vélo Québec Voyages!





MONTRÉAL, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec Voyages (VQV) présente sa brochure voyages à vélo 2019, incluant plus de 70 destinations dans 20 pays! Cette année, l'agence propose une programmation riche de grands classiques et de nouveaux circuits, offerte en quatre formules de vacances, ainsi qu'une virée au Saguenay?Lac-Saint-Jean lors du Grand Tour Desjardins.

Nouveautés 2019

La programmation 2019 inclut de nouvelles destinations telles que le Bordelais, le Canal du Midi, Saint-Malo-Deauville, la Côte amalfitaine et la Roumanie en formule VQV, ainsi que la Haute-Provence et la Suisse en formule En liberté.

En nouveauté cette année, Vélo Québec Voyages offre la possibilité de jumeler les plaisirs vélo-bateau dans la région du Bordelais. Pour les cyclistes désirant voyager à un rythme plus mollo, l'agence propose deux destinations, le Canal du Midi et la Côte amalfitaine, offertes avec itinéraire en boucles autour de 4 villes-étapes, limitant ainsi le nombre de déplacements.

VQV propose toujours plusieurs classiques tels que la Croatie, la Grèce, la Crète, le Japon, le Monténégro, l'Irlande en plus de sa multitude de voyages en France, Italie, Espagne et au Portugal. Le palpitant défi de la Traversée de l'est du Canada est aussi de retour.

Pour tout savoir sur la programmation 2019, consultez la brochure.

Les différentes formules de voyage

Vélo Québec Voyages répond aux voyageurs cyclistes désireux de personnaliser ses vacances. Ainsi, pour voyager selon son rythme, ses goûts et l'expérience recherchée, VQV propose diverses formules de voyages:

Pour ceux qui privilégient la qualité de l'encadrement et le professionnalisme des guides accompagnateurs, la populaire formule Vélo Québec Voyages demeure le choix de milliers de personnes chaque année.

demeure le choix de milliers de personnes chaque année. Pour les cyclistes autonomes sur la route, VQV propose la formule En liberté .

. Pour ceux qui préfèrent voyager avec leur propre groupe en décidant des 3 D (dates, destination, durée), le choix tout indiqué est la formule Groupe Sur mesure .

. Il est aussi possible d'opter pour la formule Événement lors de grands rassemblements vélo comme la Petite Aventure Desjardins, cette année dans la région du Centre-du-Québec, et le Grand Tour Desjardins, au Saguenay?Lac-Saint-Jean.

Des questions? Pour assister aux soirées d'information de Vélo Québec Voyages, cliquez ici.



À propos de Vélo Québec Voyages

Créée en 1995, l'agence Vélo Québec Voyages fait figure de référence en matière de loisirs et de tourisme. Chaque année, elle fait voyager quelque 6000 personnes dans plus de 70 destinations à travers le monde.

Contact

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

