Des investissements importants dans le talent en recherche marquent une nouvelle ère de découverte au Québec





Les ministres Duncan et Bibeau soulignent la création et le renouvellement de 46 chaires de recherche du Canada

SHERBROOKE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Quand nos laboratoires et salles de classe ressemblent davantage au Canada que nous connaissons aujourd'hui, tout le monde est avantagé. Des perspectives diversifiées apportent de nouvelles idées et favorisent la créativité en sciences et en recherche, ce qui entraîne la conception d'innovations contribuant à la croissance de l'économie. La prochaine génération de jeunes chercheurs jette un nouvel éclairage sur la résolution des problèmes en sciences et la découverte scientifique, ce qui contribue à pousser la recherche canadienne aux premiers rangs en matière de découverte, aujourd'hui et demain.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, et la ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ont souligné la réalisation d'investissements considérables dans le Programme des chaires de recherche du Canada au Québec. Ce financement permettra d'attirer et de retenir quelques-uns des chercheurs les plus accomplis et les plus prometteurs du monde entier dans les établissements d'enseignement de la province. Le gouvernement du Canada investit notamment plus de 39 millions de dollars dans la création et le renouvellement de 46 chaires de recherche dans l'ensemble du Québec.

Les ministres Duncan et Bibeau se sont jointes à des titulaires de chaires existantes et de nouvelles chaires à l'Université Bishop's dans le but de souligner l'importance de favoriser la diversité et la créativité qui mènent à de la recherche de pointe. On a présenté au cours de la rencontre le travail de Mme Heather Lawford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le développement des jeunes. L'Université Bishop's compte au nombre des 49 universités de l'ensemble du Canada qui se partageront le financement annoncé au titre du Programme des chaires de recherche du Canada le 13 novembre 2018.

Citations

« L'avenir de la recherche et des sciences au Canada repose sur la prochaine génération de gens de talent. Voilà pourquoi il est si important d'appuyer dès maintenant nos chercheurs en début de carrière. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Canada pour être scientifique. En effet, des chercheurs aux horizons diversifiés choisissent le Canada pour devenir titulaires de chaire et poursuivre leurs objectifs de recherche ambitieux, établir leurs équipes et maintenir la place du Canada en tant que chef de file mondial de l'excellence en recherche. »

-- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Le Québec recèle de grands talents en recherche, parmi les meilleurs au monde. Les investissements effectués à l'égard de nos chercheurs et de l'infrastructure de recherche témoignent de l'engagement de notre gouvernement à renforcer les capacités scientifiques du Canada, aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. »

-- La ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« Nous avons fait beaucoup de progrès cette dernière année afin de créer des occasions pour les chercheurs dans le cadre du Programme des chaires de recherche du Canada. Un plan d'action rigoureux afin d'assurer l'équité, la diversité et l'inclusion et une grande importance accordée aux chercheurs en début de carrière sont les conditions requises pour renforcer la recherche au Canada et contribuer au mieux-être social et économique des Canadiens. »

-- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du comité directeur du Programme des chaires de recherche du Canada, Ted Hewitt

Les faits en bref

Liens connexes

Suivez le Programme des chaires de recherche du Canada sur Twitter : @CRC_CRC

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :