BMO Gestion d'actifs inc. annonce des consolidations de parts de six fonds négociables en bourse basés sur des marchandises

MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (« BMO GA ») a annoncé aujourd'hui son intention de regrouper les parts de certains fonds négociables en bourse basés sur des marchandises (les « FNB ») qui sont négociés à la Bourse de Toronto.

Après la clôture des négociations le vendredi 25 janvier 2019, les parts des FNB présentées ci-après seront consolidées sur la base des ratios indiqués (les « ratios de consolidation ») et commenceront à être négociées après consolidation le lundi 28 janvier 2019, date d'effet des consolidations.

Nom du fonds et symbole boursier Ratio de consolidation FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux (ZMT) 1:5 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) 1:5 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO) 1:5 FINB BMO petites gazières (ZJN) 1:4 FINB BMO petites aurifères (ZJG) 1:6 FINB BMO petites pétrolières (ZJO) 1:5

Lorsqu'une consolidation de parts est effectuée, la valeur liquidative par part est augmentée dans les mêmes proportions que les parts consolidées, de sorte que la consolidation de parts n'a aucune incidence sur la valeur de la position totale de l'investisseur. Le coût par part d'un investisseur augmente également dans les mêmes proportions que les unités consolidées, et le coût total de l'investisseur reste inchangé.

Aucune fraction d'unité ne sera émise. Lorsque la consolidation donne une unité fractionnaire, le nombre d'unités postérieures à la consolidation est arrondi à l'entité entière la plus proche, dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5, ou arrondi au nombre entier supérieur, cas d'un intérêt fractionnaire égal ou supérieur à 0,5.

Renseignements aux investisseurs

Les porteurs de parts des FNB ne doivent prendre aucune mesure pour effectuer ces transactions et les comptes de courtage seront automatiquement mis à jour pour refléter le ou les regroupements.

Un courtier peut prendre plusieurs jours pour refléter ces transactions dans le compte du porteur de parts (la « période de règlement »). Toutefois, les parts des FNB peuvent toujours être négociées pendant la période de règlement. BMO GA recommande aux investisseurs de communiquer avec leur courtier s'ils souhaitent négocier des unités postérieures à la consolidation pendant la période de règlement.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements inc., BMO Asset Management Corp. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les fonds de la série de FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

