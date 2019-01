GAC Motor dévoile la voiture concept ENTRANZE à l'occasion du salon NAIAS 2019





DÉTROIT, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le 14 janvier, le constructeur automobile GAC Motor a fait forte impression lors du North American International Auto Show (NAIAS) 2019 en dévoilant en première mondiale sa voiture concept ENTRAZE, mettant en relief l'approche centrée sur l'humain du constructeur en matière de véhicules familiaux. La cérémonie a vu participer des invités de marque, notamment des journalistes, des fournisseurs internationaux et des partenaires.

Développée par le centre de conception avancée de GAC à Los Angeles, la voiture concept ENTRANZE, inspirée par une balle de pistolet, est conçue pour répondre aux besoins des consommateurs américains. Elle offre une vision révolutionnaire de la mobilité du futur, révèle de nouvelles avancées en matière d'énergie, une expérience utilisateur (UX) mise à niveau, un concept d'intérieur et d'extérieur unique ainsi que de nouvelles caractéristiques technologiques, notamment :

Un extérieur profilé en forme de balle de pistolet absolument époustouflant qui emploie des proportions novatrices

Une nouvelle disposition des sièges 3+2+2 et une « allée d'inspiration aéronautique »

Deux écrans latéraux pour le contrôle des fonctionnalités, plus deux écrans courbes pour le divertissement des passagers

Alors que la majeure partie de la voiture est construite à partir de matériaux écologiquement durables, l'intérieur de l'ENTRANZE est plus influencé par la décoration d'intérieur que par l'automobile, et contraste fortement avec la technologie et l'extérieur austère

« En fin de compte, les produits automobiles sont un moyen pour les gens de se retrouver tout au long du grand voyage de la vie. Le concept ENTRANZE incarne notre vision visant à offrir des solutions de mobilité qui enrichissent des vies », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

Lors du NAIAS 2019, GAC Motor a également présenté son portefeuille de véhicules phares comprenant des SUV, des berlines, des minivans et des NEV tels que le GS8, le GS4, le GS5, le GS7, le GS3, le GA4, le GM8, le GM6 et le GE3 530.

Annonce de l'établissement d'un siège en Californie

À l'occasion du salon, GAC Motor a officiellement annoncé avoir enregistré sa société de distribution nord-américaine à Irvine, en Californie, près de Los Angeles. Le siège régional sera chargé de l'image de marque, du marketing, de la planification des produits et des affaires financières.

Réseau de recherche et de développement mondial de GAC

GAC Motor a également annoncé lors de la conférence de presse que le centre de recherche et de développement de GAC à Detroit a officiellement démarré ses activités. Situé à Farmington Hills, dans le Michigan, le nouveau centre de R&D a été construit avec un investissement de 4,4 millions de dollars US et s'étend sur une surface de plus de 4 500 mètres carrés.

Ce centre servira de plateforme pour aider à la conception, à la recherche et au développement des produits de GAC Group pour les États-Unis et les autres marchés extérieurs. Le centre se focalisera notamment sur le développement de produits, les technologies innovantes, le recrutement de talents et la formation.

Le centre de Detroit relie les deux autres centres de R&D de GAC Motor en Californie avec ses centres de R&D en Chine. Ces centres contribueront de manière importante aux progrès du réseau de R&D et de construction automobile international de la société.

Établi en avril 2017, le centre de R&D (GAC-SV) de GAC à Sunnyvale, dans la Silicon Valley, vise à promouvoir la recherche académique en vue de développer une nouvelle génération de talents de R&D dans la région et de soutenir la collaboration avec les produits locaux. Les autres points forts de GAC-SV incluent :

Plus de 30 ingénieurs de pointe sur site

Des projets développés en interne, notamment un pare-feu de passerelle embarqué, une fonction de prédiction des performances de la batterie basée sur le big data, une assurance basée sur l'utilisateur (UBI), le développement d'une architecture de conduite autonome, des simulations de sécurité et une analyse thermique du moteur

Le développement du système sensoriel de conduite autonome installé sur le GE3, qui inclut un lidar et un mécanisme de perception vidéo

La collaboration avec des instituts de recherche et des entreprises de renommée mondiale dans le domaine des algorithmes d'intelligence artificielle, du transport intelligent et du développement de groupes motopropulseurs électriques sophistiqués

Situé à Newport Beach, en Californie, le GAC Advanced Design Center Los Angeles a ouvert en avril 2018 et est chargé de la conception avancée, du développement de l'UI et de l'UX et de l'image de marque pour GAC Motor. Il est dirigé par le directeur du design Pontus Fontaeus, un concepteur de voitures reconnu à l'échelle internationale qui a présenté sa dernière création « ENTRANZE » lors du NAIAS 2019.

« À l'avenir, nous continuerons de rendre nos produits plus intelligents et de devenir un fournisseur de services de mobilité afin de pouvoir partager le charme unique et la valeur de la nouvelle ère du "Made in China" avec les consommateurs du monde entier », a déclaré Yu.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 202e place dans le classement des sociétés Fortune Global 500. La société conçoit et construit des véhicules, des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor se classe première parmi toutes les marques chinoises pour la sixième année consécutive dans l'étude China Initial Quality Study SM (IQS) en Asie-Pacifique de J.D. Power, ce qui met en évidence la stratégie axée sur la qualité de l'entreprise, depuis la recherche et le développement (R&D) jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, la vente et les services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor

Contact avec les médias :

Taki Jiang

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808432/GAC_Motor_NAIAS_2019.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808428/Concept_car_ENTRANZE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808431/Yu_Jun_speech.jpg

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 08:31 et diffusé par :