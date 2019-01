Le GTRC saisit 691,5 kg de tabac de contrebande





CORNWALL, ON, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Le 9 janvier 2019, des enquêteurs du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC), qui effectuaient une opération axée sur l'intégrité des frontières, ont observé un bateau naviguant vers l'est sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de South Glengarry. Peu de temps après, une camionnette a été remarquée quittant un chalet situé le long de la rive dans la région où l'embarcation avait été vue et entendue pour la dernière fois. Des policiers ont intercepté le véhicule et ont découvert que le conducteur et unique passager, Ronald Cook, âgé de 42 ans, d'Akwesasne, en Ontario, était en possession de 691,5 kilogrammes de tabac haché fin. M. Cook a été arrêté pour possession de tabac non estampillé en infraction avec la Loi de 2001 sur l'accise. Outre le tabac de contrebande, un véhicule Ford F-150 2001 a été saisi. M. Cook a par la suite été remis en liberté et doit comparaître devant la Cour provinciale d'Alexandria le 6 mars 2019.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, veuillez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

