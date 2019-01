Harfang annonce des intervalles à haute teneur aurifère sur sa propriété Lac Ménarik (Baie-James, Québec)





MONTRÉAL, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang") (TSX-V: HAR) est fière d'annoncer les résultats de sa campagne d'exploration de l'été 2018 sur sa propriété Lac Ménarik située dans la Sous-Province de La Grande (Baie-James, Québec). Les récents travaux confirment le potentiel à haute teneur aurifère des veines de quartz associées aux intrusions monzonitiques et aux unités volcano-sédimentaires adjacentes.



LES FAITS SAILLANTS DES DÉCAPAGES INCLUENT (voir le tableau 1 ci-dessous) :

-12,46 g/t Au et 25,5 g/t Ag sur 3,60 m (indice Gordie);

-18,75 g/t Au, 31,1 g/t Ag et 0,41% Cu sur 0,88 m et 5,38 g/t Au, 6,3 g/t Ag sur 0,80 m (indice David);

-18,99 g/t Au, 7,0 g/t Ag sur 0,35 m (près de l'indice Ekomiak).

Ces minéralisations à haute teneur aurifère sont majoritairement associées à des veines de quartz sub-métriques et déformées encaissées dans une intrusion monzonitique (p. ex. indices David, Nova, Ben-Gord, Amy, Giaro et Benoît) et dans les roches volcano-sédimentaires adjacentes (p. ex. indices Gordie, Ekomiak, Massé et Greco) (Figures 1 à 3). Ce style de minéralisation, possiblement associé à de la déformation le long de structures régionales, nécessite davantage d'interventions sur le terrain puisque le potentiel des veines de quartz hautement aurifères (>10 g/t Au) a été négligé dans l'histoire du projet. L'exploration historique était surtout axée sur le potentiel à faible teneur aurifère de la monzonite. Les figures 2 et 3 montrent l'abondance de minéralisations fortement aurifères sur la propriété.

L'extension latérale de telles veines de quartz est généralement inférieure à 10 m, avec une orientation plutôt nord-sud. Les veines les plus longues cartographiées sur plus de 50 m (p. ex. Gordie et Ben-Gord) sont principalement orientées en direction est-ouest, subparallèles aux structures de déformation régionales (cisaillements et failles). Ces veines et leurs épontes contiennent habituellement de la pyrite disséminée (<2%) et des minéraux d'altération comme la calcite, la chlorite et l'hématite. L'albite, le feldspath potassique et la séricite sont aussi présents dans la monzonite fortement altérée.

Les travaux de terrain de l'été 2018 étaient surtout orientés sur le décapage mécanique et l'échantillonnage des roches dans la monzonite aurifère et ses environs. Lors de cette intervention, Harfang a poursuivi la cartographie géologique dans des secteurs stratégiques de la propriété afin d'améliorer la compréhension de la mise en place de l'or à travers l'histoire des événements géologiques.

La prospection simultanée a mené à la découverte de l'indice Bing localisé dans la partie est de la propriété (Figure 1). Cette nouvelle occurrence minéralisée correspond à un secteur de 100 m x 75 m constitué de roches volcaniques mafiques et de dykes monzonitiques altérés injectés par d'abondantes veines de quartz. Les meilleures teneurs obtenues à partir d'échantillons choisis ont donné 1,61, 1,75 et 2,61 g/t Au. Les teneurs en argent et en plomb sont anomales dans quelques veines de quartz atteignant jusqu'à 235 g/t Ag et 0,15% Pb. Les échantillons choisis sont des échantillons sélectionnés qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur la propriété. Cette découverte, située à 7 km au nord-est de l'intrusion principale de monzonite, suggère que les structures régionales ENE-OSO associées à des veines de quartz aurifères traversent la totalité de la propriété en direction de la propriété Ménarik Est (100% détenue par Harfang).

Les tableaux 1 et 2 présentent tous les intervalles minéralisés (>0,5 g/t Au) et les échantillons choisis minéralisés (>1,0 g/t Au) récupérés dans les décapages.

Tableau 1. Tous les intervalles minéralisés des décapages (>0,5 g/t Au). Les intervalles représentent des longueurs perpendiculaires à l'orientation de la minéralisation.

Indices Décapages Teneurs Secteur Nova TR-LMN-18-003 0,61 g/t Au, 1,7 g/t Ag sur 1,00 m Secteur David TR-LMN-18-007 1,16 g/t Au, 3,0 g/t Ag sur 0,45 m 0,94 g/t Au, 0,9 g/t Ag sur 0,40 m TR-LMN-18-009 0,82 g/t Au, 6,3 g/t Ag sur 0,30 m TR-LMN-18-011 1,29 g/t Au, 3,3 g/t Ag sur 0,60 m TR-LMN-18-012 1,11 g/t Au, 2,1 g/t Ag sur 0,20 m 6,62 g/t Au, 12,7 g/t Ag sur 0,45 m 7,65 g/t Au, 15,1 g/t Ag sur 0,40 m 2,86 g/t Au, 9,2 g/t Ag sur 1,20 m 0,62 g/t Au, 0,5 g/t Ag sur 1,60 m 0,69 g/t Au, 3,1 g/t Ag sur 1,25 m TR-LMN-18-013 5,38 g/t Au, 6,3 g/t Ag sur 0,80 m 0,94 g/t Au, 1,1 g/t Ag sur 2,26 m 4,08 g/t Au, 5,6 g/t Ag sur 0,40 m 0,77 g/t Au sur 1,03 m Secteur Ben-Gord TR-LMN-18-015 1,34 g/t Au, 2,5 g/t Ag sur 0,40 m TR-LMN-18-016 0,78 g/t Au, 1,8 g/t Ag sur 0,90 m 1,11 g/t Au, 2,8 g/t Ag sur 1,02 m 25,75 g/t Au, 74,7 g/t Ag sur 0,27 m 5,73 g/t Au, 27,6 g/t Ag sur 0,30 m 4,66 g/t Au sur 0,4 m Indice David TR-LMN-18-018 18,75 g/t Au, 31,1 g/t Ag, 0,41% Cu sur 0,88 m Indice Gordie TR-LMN-18-023 12,46 g/t Au, 25,5 g/t Ag sur 3,60 m Indices Ekomiak/Pierre TR-LMN-18-026 1,90 g/t Au, 3,1 g/t Ag sur 1,10 m 0,83 g/t Au, 1,1 g/t Ag sur 4,85 m Secteur Ekomiak TR-LMN-18-029 18,99 g/t Au, 7,0 g/t Ag sur 0,35 m

Tableau 2. Tous les échantillons choisis minéralisés des décapages (>1,0 g/t Au).

Indices Décapages Teneurs Secteur David TR-LMN-18-007 2,12 g/t Au, 2,3 g/t Ag 1,78 g/t Au, 10,2 g/t Ag TR-LMN-18-012 12,79 g/t Au, 15,3 g/t Ag TR-LMN-18-013 43,68 g/t Au, 32,6 g/t Ag TR-LMN-18-014 3,75 g/t Au, 15,7 g/t Ag Secteur Ben-Gord TR-LMN-18-016 1,21 g/t Au, 4,9 g/t Ag Indice Gordie TR-LMN-18-023 2,46 g/t Au, 7,1 g/t Ag 2,43 g/t Au, 4,9 g/t Ag Indices Ekomiak/Pierre TR-LMN-18-026 1,90 g/t Au, 2,2 g/t Ag 3,26 g/t Au, 3,3 g/t Ag Ekomiak Sud TR-LMN-18-027 109,00 g/t Au, 22,4 g/t Ag Secteur Ekomiak TR-LMN-18-029 2,34 g/t Au, 0,6 g/t Ag

À propos de la propriété Lac Ménarik

La propriété Lac Ménarik, entièrement détenue par Harfang, inclut 93 claims pour une superficie totale de 4 779 ha. La majorité des claims sont sujets à une redevance de revenu net de fonderie de 2% en faveur de Redevances aurifères Osisko. La propriété est située à 45 km au SSE de la localité de Radisson et à 5 km à l'est de la route de la Baie-James. Les lithologies incluent principalement des roches volcano-sédimentaires du Groupe de Yasinski et de la Formation d'Ekomiak, et des intrusions intermédiaires de la Suite de Duncan. Des lamprophyres archéens recoupent toutes les lithologies à l'exception des diabases protérozoïques.

Plus de 20 indices aurifères (jusqu'à 1 918 g/t Au) ont été mis au jour depuis le début de l'exploration à l'intérieur des limites actuelles de la propriété. Dix-sept forages ont été réalisés sur le projet. Le meilleur intervalle a donné 0,89 g/t Au sur 68,25 m dans la monzonite. Les styles de minéralisation, les minéraux d'altération, et les relations spatiales entre les lithologies, les structures et l'altération suggèrent que le transport et la précipitation de l'or peuvent avoir une origine magmatique-hydrothermale (gisement aurifère associé aux monzonites) couplée à de la déformation structurale (gisement d'or orogénique).

Contrôle de la qualité

Les échantillons ont été recueillis par l'équipe d'Harfang. Chacun des 466 échantillons de rainure et choisis a été placé dans un sac de plastique qui a été scellé de façon sécuritaire avec du ruban de filaments. Ces échantillons individuels ont ensuite été placés dans des grands sacs qui ont été expédiés en deux envois séparés chez Laboratoire Expert à Rouyn-Noranda (Québec). Ces échantillons incluaient neuf standards et neuf blancs insérés selon le protocole de contrôle et d'assurance de la qualité établi. Tous les échantillons ont systématiquement été analysés pour l'or et l'argent. Les concentrations en cuivre, plomb et zinc ont été déterminées sur des échantillons spécifiques pouvant contenir ces métaux en quantités anomales. Ces éléments ont été analysés par absorption atomique suivant une pyroanalyse pour l'or et une digestion totale quatre acides pour les autres métaux. Les échantillons contenant plus de 1 g/t Au ont été réanalysés par gravimétrie. Pour les échantillons en rainure, les résultats obtenus par ces méthodes ont été utilisés pour le calcul des intervalles minéralisés. La procédure d'échantillonnage et l'interprétation des résultats ont été réalisées par les employés d'Harfang en utilisant le protocole de contrôle et d'assurance de la qualité en vigueur qui est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie.

À propos d'Harfang

Harfang est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration et minières d'envergure.

Ce communiqué de presse a été préparé et approuvé par François Goulet, géo., Président et Chef de la direction, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web d'Harfang : www,harfangexploration,com.

