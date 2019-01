Makeblock lance la trousse Neuron Artist





SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2019 /CNW/ - Makeblock, l'un des principaux fournisseurs de solutions éducatives STIAM, annonce le lancement officiel de la trousse Neuron Artist pour libérer la créativité artistique des enfants avec des projets pratiques en sciences optiques et électriques, ainsi qu'une expérience de codage.

En septembre dernier, sur Swift Playgrounds d'Apple, Makeblock a lancé la trousse Neuron Explorer pour l'Apple Store et apple.com, afin d'aider les enfants du monde entier à apprendre le langage de codage Swift d'Apple avec un iPad.

Avec de nouveaux jeux de modules, de nouveaux projets et un prix plus bas, la trousse Neuron Artist est livrée avec 6 boîtiers supplémentaires pour que les utilisateurs puissent réaliser des créations à partir de carton découpé au laser et donner vie à leurs créations en codant facilement ses 8 blocs électroniques programmables (alimentation intelligente, capteur sonore, panneau DEL, capteur télémétrique, avertisseur sonore, «?funny touch?» et autres). Les créations incluses sont le ukulélé, la lanterne sous forme de nuage, le xylophone, l'épée DEL, le tambour magique et la bande infinie.

La trousse Neuron Artist fonctionne avec 2 logiciels de codage : Neuron app (basé sur les flux) et mBlock5 (graphique). Créés par l'équipe d'ingénieurs de Makeblock, des tutoriels animés sont disponibles pour aider les enfants de tous âges à apprendre la création physique et le codage à chaque étape du processus.

«?Depuis le premier jour, Makeblock s'engage à aider les gens à concrétiser leurs idées et à permettre à la création d'être un mode de vie. Chez Makeblock, nous croyons que notre avenir ne repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur la créativité?», a déclaré Jasen Wang, fondateur et chef de la direction de Makeblock.

Makeblock Neuron a reçu 8 récompenses/certifications internationales telles que l'Edison Gold Award, l'IDEA Gold Award, le CES Design Award 2018, la certification à la norme finlandaise Kokoa en matière d'éducation, l'iF Product Design Award et le Red Dot Award en Allemagne, le Good Design au Japon et le K-Design Award en Corée.

La trousse Neuron Artistic est le produit STIAM le plus récent de Makeblock destiné aux enseignants et enfants pour enseigner/apprendre l'art, la science et le codage grâce aux blocs programmables Neuron. C'est aussi un cadeau idéal qui valorise à la fois l'éducation et le divertissement de qualité à seulement 149 $.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la trousse Neuron Artist sur Amazon.

À propos de Makeblock

Fondée en 2013, Makeblock Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de solutions éducatives STIAM. Ciblant les marchés du divertissement et de l'enseignement STIAM pour les écoles et autres établissements du milieu de l'éducation ainsi que pour les familles, Makeblock propose le matériel, les logiciels et les solutions de contenu les plus complets, en plus d'organiser des compétitions de robotique de premier ordre, le tout en vue de l'intégration approfondie de la technologie et de l'éducation. Pour en savoir plus, suivez @Makeblock sur Facebook ou sur Twitter, ou visitez www.makeblock.com.

