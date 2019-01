Top Aces atteint le niveau record de 75 000 heures d'entraînement au combat aérien





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ -Top Aces Inc. a annoncé aujourd'hui l'atteinte du niveau sans précédent de 75 000 heures d'entraînement opérationnel au combat aérien. Ce seuil historique a été atteint en décembre, dans le cadre d'un déploiement à la base aérienne américaine de Miramar. Les avions Alpha Jet de Top Aces ont été déployés en soutien à l'exercice PUMA STRIKE de l'Aviation royale canadienne (ARC), fournissant à la fois un entraînement de type « force rouge » (Red Air) et d'attaque électronique au 410e Escadron d'entraînement opérationnel à l'appui tactique et au 409e Escadron d'appui tactique de la base des Forces canadiennes (BFC) Cold Lake. Cet exercice mettait en vedette des avions de l'ARC, notamment des CF-18 et des KC-130, appuyés par des contrôleurs des armes aériennes de l'ARC.

Les équipes de Top Aces ont également été récemment déployées à la base aérienne Holloman pour fournir du soutien lors de l'exercice TIPIC STRIKE du 433e Escadron d'appui tactique de l'ARC. Elles ont participé à des exercices d'entraînement mutuellement avantageux avec les Replacement Training Units (RTU) des escadrons de chasse 8, 311 et 314 de la United States Air Force (USAF) et ont travaillé avec les contrôleurs interarmées de la finale de l'attaque canadiens et américains. Les avions de Top Aces ont participé à des opérations d'appui aérien rapproché avec des avions CF-18, Alpha Jet et MQ-9 Reaper, assurant notamment la livraison d'armes inertes. Tous les ans, Top Aces réalise des déploiements pour satisfaire aux besoins de ses clients, quel que soit l'endroit où ils effectuent leurs exercices.

« Grâce à la confiance de nos clients et au dévouement de notre équipe, nous venons de réaliser un record mondial d'heures de vol pour un fournisseur de services d'entraînement aérien en présence d'ennemis, a dit Paul Bouchard, président, chef de la direction et fondateur de Top Aces. Aucune société de notre industrie n'avait franchi le cap des 75 000 heures dans le monde. Nous sommes très fiers de cet exploit, ainsi que de notre dossier de sécurité et de nos normes en matière de navigabilité qui comptent parmi les meilleurs de l'industrie. Nous sommes prêts à fournir de nouveaux services d'entraînement en présence d'ennemis hautement représentatifs à tous nos clients partout dans le monde. »

Pour répondre aux besoins de ses clients, Top Aces présentera une nouvelle génération de services d'entraînement en présence d'ennemis au moyen de l'avion F-16 Fighting Falcon supersonique équipé d'un système de radar perfectionné, d'un système d'attaque électronique et d'un système embarqué. Top Aces s'engage à continuer à fournir le niveau exceptionnel de qualité et de rendement exigé par les forces aériennes du monde.

Top Aces fournit des services évolués d'entraînement en vol aux plus importantes forces aériennes du monde. Fondée en 2000 par un petit groupe d'anciens pilotes de chasse talentueux, Top Aces possède la plus importante empreinte d'avions de chasse opérationnels privés, fournissant des services évolués en matière d'entraînement en présence d'ennemis, de défense aérienne et de contrôleur interarmées de la finale de l'attaque partout sur la planète. L'entraînement essentiel offert par Top Aces améliore l'état de préparation opérationnelle des forces de combat en fournissant une expérience réaliste et réelle, tout en prolongeant la durée de vie de la flotte.

Top Aces transforme l'image de l'entraînement au combat aérien grâce à son dossier de sécurité inégalé, à son extraordinaire équipe et à ses 75 000 heures de vol d'entraînement opérationnel, un record dans l'industrie, en soutien à ses clients partout dans le monde. Top Aces a l'expérience, une force qui compte. Pour de plus amples renseignements, visitez www.topaces.com.

