Marriott International annonce Marriott Bonvoy - le nouveau nom de son programme de fidélité

BETHESDA, Maryland, le 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Marriott International a présenté aujourd'hui Marriott Bonvoy, la nouvelle marque de fidélité qui remplace les marques de fidélité actuelles ? Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest (SPG) ? avec des avantages inégalés, un portefeuille de fidélité unique et des expériences annoncés l'année dernière. Marriott Bonvoy est bâti sur la conviction que voyager nous enrichit tous et a le pouvoir d'enrichir le monde. Marriott Bonvoy sera lancée le 13 février avec le déploiement du logo et de la marque dans tous les points de contact consommateur y compris dans les hôtels, et à travers les canaux de marketing et de vente, les cartes de crédit numériques, mobiles et bimarques, soutenue par une campagne de publicité-média mondiale de plusieurs millions de dollars qui commence fin février.

« Marriott Bonvoy marque une évolution dans le domaine des voyages, car il représente plus qu'un programme de fidélité », a déclaré Stephanie Linnartz, directrice commerciale mondiale chez Marriott International. « Marriott Bonvoy est un programme de voyage conçu pour donner vie à notre solide portefeuille de marques mondiales dans 129 pays et territoires, tout en offrant aux membres une source d'inspiration sans fin pour continuer à voyager et à vivre leurs passions ».

Linnartz a poursuivi : « Représenté par un logo simple, audacieux et moderne, Marriott Bonvoy est accueillant et optimiste. Nos 120 millions de membres bénéficient de l'accès à notre portefeuille des meilleurs hôtels du monde, à de meilleurs tarifs de chambres et à de multiples avantages, ainsi qu'à notre collection d'expériences Moments qui placent l'exploration et la découverte du monde au premier plan ».

À partir du 13 février, la plate-forme expérientielle de l'entreprise, Moments, présentera environ 120 000 expériences dans 1 000 destinations disponibles à l'achat ou par l'échange de points. En plus d'avoir accès aux sites et excursions pertinents à l'échelle locale tels que faire une randonnée dans la Patagonie glaciale, un trek dans le désert à dos de dromadaire au Maroc ou une croisière dans les villages flottants hors du temps du Vietnam, les membres peuvent se livrer à des expériences incroyables comme cuisiner aux côtés des grands chefs français Daniel Boulud et Eric Ripert.

Tout au long de l'année 2019, Marriott donnera vie à Marriott Bonvoy avec une série d'événements expérientiels pour permettre aux membres de tirer parti des partenariats marketing de l'entreprise avec des marques emblématiques telles que FIA Formula Onetm World Champions, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, FC Bayern Munich et le NCAA, ainsi que des parrainages tels que les Oscars®, le tournoi de tennis Mutua Madrid Open, le Festival de musique et d'art de la vallée de Coachella, le Festival de jazz de Dubaï, le Hong Kong Sevens et le PGA Tour World Golf Championship ? Mexico Championship.

Les membres peuvent également prendre part aux nombreux concerts et événements musicaux qui se déroulent à l'O2, à Londres et à la Mercedes Benz Arena, à Berlin, avec une expérience hôtelière complète dans les suites de Marriott Bonvoy de chaque site.

Le 18 août 2018, Marriott a lancé un programme de fidélité avec des avantages communs sous ses trois marques de fidélité traditionnelles ? Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et SPG. Le 13 février, le programme combiné sera complètement intégré sous un seul nom, Marriott Bonvoy.

Grâce à Marriott Bonvoy, les membres auront accès au portefeuille de différentes marques de Marriott, y compris la plus grande collection de propriétés de luxe et de style de vie. Qu'il s'agisse de bungalows sur pilotis sous le soleil à St. Regis Maldives Vommuli Resort, de stations à flanc de montagne nichées au pied de pistes de ski comme au Westin Resort and Spa Whistler, de propriétés en bord de mer qui longent le sable pur comme The Ritz-Carlton, Bali, d'emblématiques tours urbaines offrant des vues panoramiques comme au JW Marriott Marquis Hotel Dubai, ou d'anciennes résidences grandioses comme The Gritti Palace, un Hôtel de la Luxury Collection à Venise, le Marriott Bonvoy offre aux membres des expériences inégalées, ainsi que la possibilité d'obtenir les avantages souhaités.

Depuis que Marriott a présenté les avantages de fidélité unifiés sous Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et SPG en août dernier, les membres ont été en mesure de réserver facilement des séjours, de gagner et d'échanger des points sur l'ensemble du portefeuille et d'atteindre plus rapidement le statut d'Elite avec les nouveaux niveaux d'Elite. Les membres gagnent désormais en moyenne 20 % de points en plus par dollar dépensé.

Le lancement de Marriott Bonvoy ajoutera deux nouveaux noms aux noms de niveaux de statut Élite précédents :

Marriott Bonvoy Titanium Elite remplacera Platinum Premier Elite pour les membres qui dépassent 75 nuits.

remplacera Platinum Premier Elite pour les membres qui dépassent 75 nuits. Marriott Bonvoy Ambassador Elite remplacera Platinum Premier Elite par Ambassadeur. Ce niveau supérieur de statut Elite reconnaît les membres qui dépassent 100 nuits et dépensent plus de 20 000 $ par an. Ces membres bénéficient du plus haut niveau de personnalisation possible grâce à un ambassadeur dévoué qui leur permet de planifier leur voyage et de répondre à leurs besoins en tête-à-tête.

Marriott Bonvoy fera son entrée à travers une nouvelle expérience mobile. Les membres qui utilisent actuellement les applications SPG ou The Ritz-Carlton Rewards sont invités à télécharger dès maintenant l'application Marriott actuelle, qui se mettra à jour automatiquement pour devenir l'application Marriott Bonvoy le 13 février. Les applications SPG et The Ritz-Carlton Rewards seront désactivées à cette date.

Les membres peuvent en savoir plus sur Marriott Bonvoy via MeetMarriottBonvoy.marriott.com où ils peuvent également regarder une courte vidéo qui décrit la nouvelle marque. Pour en savoir plus sur les avantages du programme de fidélité, visitez le site web www.marriott.com.

À propos de Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy est le nouveau programme de voyage de l'entreprise bâti sur la conviction que voyager enrichit ses membres et le monde qui les entoure. Lancé en février 2019, Marriott Bonvoy remplace Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest (SPG). Composé d'un portefeuille de marques extraordinaires où vous pouvez gagner et échanger, en plus d'offrir environ 120 000 destinations pour randonnées et aventures sur Marriott Bonvoy Moments, le programme de voyage permet aux membres d'explorer le monde et de vivre leurs passions. Sous les cinq niveaux Élite de Marriott Bonvoy, le statut est plus facilement atteignable que jamais. Avec une devise unique, gagner et échanger des points est plus rapide et plus simple, et les membres peuvent gagner des points plus rapidement grâce aux cartes de crédit co-marquées de Chase et d'American Express. Lorsque les membres font la réservation directement sur Marriott.com, ils bénéficient de tous les avantages du statut Élite, y compris le Wi-Fi gratuit et amélioré et des tarifs exclusifs réservés aux membres, et sur l'application Marriott, ils bénéficient du check-in et check-out mobile, Mobile Requests et, lorsqu'il est disponible, Mobile Key. En plus de proposer un programme de voyage puissant, Marriott.com offre également 30 marques extraordinaires à réserver, des expériences sans fin et les meilleurs tarifs disponibles. Pour vous inscrire gratuitement ou pour plus d'informations sur Marriott Bonvoy, visitez le site MeetMarriottBonvoy.marriott.com. Pour télécharger l'application Marriott, cliquez ici. Les voyageurs peuvent également se connecter avec Marriott Bonvoy sur Facebook, Twitter et Instagram.

