L'incertitude du Brexit durera au moins deux mois de plus





NEW YORK, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le parlement britannique a franchi aujourd'hui une étape décisive dans le processus du Brexit, en rejetant le plan négocié avec la Commission européenne par la Première ministre britannique, Theresa May. L'incertitude a persisté tout au long du processus et, comme l'on pouvait s'y attendre, elle ne diminuera pas au cours des prochaines semaines. Ces incertitudes influent déjà sur la confiance des consommateurs, l'inflation, les taux de change et les décisions d'investissement des entreprises.

Il est peu probable qu'un éventuel plan B permette un Brexit ordonné ; le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) seront plus vraisemblablement amenés à négocier une prolongation de la date butoir, qui est le 29 mars. Et il est tout aussi difficile d'envisager qu'un court moratoire s'étende au-delà du 23 mai, date du début des élections européennes. Si le Royaume-Uni devait rester membre de l'UE d'ici là, des élections devraient également y être organisées, ce qui est peu plausible pour de nombreuses raisons. Au-delà du 23 mai, l'UE est susceptible de prendre des décisions importantes sur la façon de maintenir au Royaume-Uni sa qualité de membre.

Si aucun des objectifs cités plus haut ne peut être atteint, un « no deal », à savoir une sortie de l'UE sans accord, est également possible. Pour atténuer les effets d'une sortie désordonnée, la Commission européenne a élaboré un plan d'urgence pour veiller à ce que les camions, les avions et le secteur financier ne soient jetés dans le précipice, le 30 mars. Les conséquences d'un Brexit sans accord seront toutefois considérables et plus clairement visibles au deuxième trimestre de l'année. Dans ce cas de figure, combiné à un cycle économique arrivant à maturité, une récession sera alors fortement probable. À plus long terme, le Conference Board estime que l'effet sur le revenu sera de l'ordre de 3 000 USD (PPA ajustés) par habitant et par an jusqu'en 2028.

