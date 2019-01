Blume Global intègre le Guide de marché pour les fournisseurs de visibilité en temps réel de Gartner





Blume Global délivre une visibilité et une exécution logistique intelligente sur les réseaux de chaîne logistique, les expéditions et les stocks

PLEASANTON, Californie, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Blume Global , leader en solutions de logistique mondiale et de chaîne logistique numérique, a annoncé aujourd'hui que la société avait intégré « Guide de marché pour les fournisseurs de visibilité en temps réel » de Gartner. Blume Global a intégré le guide en tant que Fournisseur représentant.

D'après le rapport, « La visibilité en temps réel sur les commandes et les expéditions est de plus en plus importante pour les expéditeurs, les 3PL et leurs clients. Les leaders de la chaîne logistique peuvent utiliser cette recherche pour obtenir un aperçu du marché, des tendances et des fournisseurs dans l'univers des plateformes de visibilité en temps réel. »1

Le rapport a également révélé que la visibilité et la traçabilité de la chaîne logistique de bout en bout sont l'une des trois initiatives financées les plus importantes de l'année 2018. D'après Gartner, « Un manque de visibilité crée des inefficiences internes et externes dans les opérations d'entreposage, de flotte, de chantier et de transport à la fois entrant et sortant, et engendre une augmentation des coûts de transport (ex. délais d'attente des transporteurs, amendes de clients). »

« Une meilleure visibilité sur les réseaux de chaîne logistique est fondamentale dans le cadre de la transformation de la chaîne logistique. Néanmoins, la visibilité couplée à la capacité d'exécution du côté logistique représente le composant qui manque au secteur », a déclaré Pervinder Johar, président-directeur général, Blume Global. « Les solutions de gestion intelligente de la chaîne logistique permettent aux distributeurs, aux fabricants, propriétaires de marques et sociétés de fret de bénéficier de la visibilité granulaire et de l'agilité tout au long du processus d'expédition, afin d'aider les fournisseurs à répondre à la demande et à améliorer la performance, la résilience et la réactivité de la chaîne logistique. Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par Gartner en tant que Fournisseur représentant de la visibilité en temps réel. »

Blume Visibility permet le transport aérien, maritime, du dernier kilomètre, de colis, ferroviaire, intermodal, de l'OTR LTL et de OTR FTL, ainsi que la connectivité des transporteurs routiers via l'intégration d'API, EDI et d'IoT. Les partenariats de Blume Global ainsi que ses intégrations avec des fournisseurs mondiaux de systèmes de gestion des transports tels qu'Oracle permettent d'offrir un suivi global des actifs, une visibilité en temps réel des expéditions, ainsi qu'une orchestration des stocks immobiles et en mouvement. Les solutions révolutionnaires Blume Digital Platform et Blume surveillent les événements et fournissent une ETA prédictive, une analyse des impacts et une résolution automatisée des problèmes, afin de connecter, contrôler et réagir facilement sur une plateforme globalement connectée.

Les solutions de Blume se fondent sur près de 25 années de connexions réseau axées sur les données, pour offrir une visibilité en temps réel ainsi que l'exécution logistique permettant aux clients des domaines de la vente au détail, de la fabrication, des produits de consommation emballés, des hautes technologies, et des partenaires de réseau ? y compris les transporteurs et les fournisseurs de services ? de transformer la visibilité en une valeur réelle pour les clients.

Un Guide de marché Gartner définit un marché émergent, explique ce peuvent en attendre les clients à court terme, et souligne les atouts des offres du Fournisseur représentant.

Pour en savoir plus sur la valeur qu'offre la visibilité en temps réel sur le marché des transports, veuillez consulter le rapport de Gartner intitulé « Guide de marché pour les fournisseurs de visibilité en temps réel » ici .

Avis de non-responsabilité Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands distributeurs, des plus grands fabricants et des plus grandes sociétés de produits grand public au monde, ou des plus petites sociétés locales de camionnage, la réussite dépend de la visibilité de bout en bout et de l'orchestration des réseaux mondiaux de chaîne logistique à chaque mouvement, à chaque mode et à chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme numérique axée sur les données et dotée de l'IA, ainsi qu'à ses solutions offrant visibilité en temps réel, exécution logistique, gestion des actifs, optimisation et règlement financier, Blume Global exploite plus de 25 années de renseignements de données ainsi que son réseau global pour aider les entreprises à devenir plus agiles et réactives, à améliorer la prestation de services, et à réduire les coûts. En savoir plus sur blumeglobal.com .

Contacts médias

« Market Guide for Real-Time Visibility Providers » (Guide de marché pour les fournisseurs de visibilité en temps réel), Gartner, 27 novembre 2018

