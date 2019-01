Corey Hart sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne dans le cadre du gala des prix JUNO 2019





Corey montera sur scène pour sa première prestation en direct depuis plus de 20 ans

TORONTO, le 16 janv. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et le réseau anglais CBC ont le plaisir d'annoncer que le légendaire chanteur et auteur-compositeur Corey Hart sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2019. Avec plus de 16 millions d'albums vendus à travers le monde, Corey recevra cet honneur officiellement dans le cadre du gala des prix JUNO 2019 qui aura lieu le dimanche 17 mars prochain. Pour souligner cet événement, Corey montera sur scène au centre Budweiser Gardens et se produira en direct pour la première fois en plus de 20 ans. Les admirateurs de Corey pourront suivre cette prestation spéciale sur les ondes de la chaîne télévisée CBC, de la radio CBC, le service de diffusion CBC Gem gratuit et sur cbcmusic.ca/junos partout dans le monde.

Le Panthéon de la musique canadienne a été créé par CARAS en 1978 pour honorer les artistes ayant contribué de façon exceptionnelle au rayonnement international de la musique canadienne. Corey rejoint ainsi les rangs d'une pléiade d'artistes de renom, incluant Anne Murray, Joni Mitchell, k.d. lang, Leonard Cohen, Neil Young, Oscar Peterson, RUSH, The Guess Who, The Tragically Hip et Shania Twain. Une nouvelle exposition honore Hart, en collaboration avec CARAS, lancera à Studio Bell, l'espace du Centre National de la Musique en Calgary.

« Je suis vraiment touché par cette invitation au Panthéon de la musique canadienne, » confie Hart. « C'est un grand honneur d'être remercié en même temps de beaucoup d'autres musiciens canadiens talentueux et vénérables. Il est plus symbolique de recevoir cette reconnaissance pendant que je sors ma collection première de la nouvelle musique de studio et préparer de s'embarquer dans mon premier tour national du Canada depuis 20 ans- c'est une période passionnante pour moi. »

« Nous sommes fiers d'accueillir Corey au Panthéon de la musique canadienne », se réjouit Allan Reid, président et directeur général de CARAS/Les prix JUNO et de MusiCompte. « Nous avons hâte de nous réunir à London, en Ontario, pour célébrer sa carrière dans le cadre du gala des prix JUNO 2019. »

