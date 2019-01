Groupe Colabor Inc. annonce le départ de son chef de la direction financière par intérim





BOUCHERVILLE, Québec, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a annoncé que le mandat de M. Mario Brin, qui occupait le poste de chef de la direction financière par intérim depuis le 10 septembre 2018, a pris fin d'un commun accord en date d'aujourd'hui.

« Nous remercions Mario pour son soutien pendant cette courte période d'intérim et lui souhaitons du succès dans ses nouveaux défis. Nous poursuivons nos recherches pour doter Colabor d'un chef de la direction financière et sommes confiant que ce poste sera comblé rapidement. », déclare M. Lionel Ettedgui, Président et chef de la direction de Colabor.



À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).

MISE EN GARDE

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Pour plus d'informations :

Investisseurs :

Groupe Colabor Inc.

Lionel Ettedgui

Président et chef de la direction

Tél : 450-449-0026 poste 1265

Télec. : 450-449-6180

Lionel.ettedgui@colabor.com







