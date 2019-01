/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Edouard feront une annonce concernant le logement/

Stornoway Diamond Corporation est heureuse d'annoncer les résultats de production et de ventes de la mine Renard pour le quatrième trimestre et pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. En voici les faits saillants : (Tous les montants...

Les élus du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales, et Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design, accompagnés de...