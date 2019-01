Lowe's Canada recrute pour combler plus de 6 350 postes en magasin ce printemps et quelque 150 postes au siège social de Boucherville





Une journée nationale d'embauche aura lieu le samedi 23 février dans tous les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt au pays

BOUCHERVILLE, QC, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de la saison la plus achalandée du secteur de la rénovation, Lowe's Canada, dont le réseau de magasins exploités sous diverses enseignes s'étend d'un océan à l'autre, souhaite combler plus de 6 350 postes saisonniers, à temps partiel et à temps plein ce printemps. Ces postes s'ajoutent aux quelque 150 postes présentement en recrutement découlant de l'achèvement de la consolidation des opérations de Lowe's Canada au siège social de Boucherville, dans la région du Grand Montréal. Pour donner le coup d'envoi à sa campagne de recrutement, Lowe's Canada tiendra une journée nationale d'embauche le 23 février prochain dans l'ensemble de ses 67 magasins Lowe's, dans ses près de 200 magasins corporatifs RONA et dans ses 22 magasins Réno-Dépôt partout au pays. Les candidats intéressés sont ainsi invités à se présenter dans leur magasin préféré entre 9 h et 16 h le 23 février prochain pour en apprendre davantage sur les postes disponibles. Les équipes de direction seront sur place pour recueillir les curriculums vitæ et rencontrer les candidats.

« Si l'idée d'être au service des Canadiens et de leurs projets de rénovation vous inspire, vous devez saisir cette occasion de vous joindre à la grande famille Lowe's Canada. Grâce à notre vaste réseau de magasins exploités sous diverses enseignes, nos sept centres de distribution et notre siège social, les possibilités de carrière et les occasions de développement chez nous n'ont de limites que vos ambitions », a déclaré Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines. « Lorsque vous joignez notre réseau, vous évoluez au sein d'un leader canadien en croissance, entourés de collègues innovateurs, créatifs et attentionnés qui sont déterminés à vous faire sentir comme chez vous. »

Les postes à combler incluent notamment des postes de gérants de département, de préposés au service à la clientèle, de caissiers, de manutentionnaires, de conducteurs de camion-grue et de conseillers en vente. Pour accommoder les candidats aux études, la majorité des emplois saisonniers débuteront en avril prochain. Davantage de détails sur le nombre de postes à combler dans les différentes régions du pays seront partagés au cours des prochaines semaines.

Il est à noter que certains marchands indépendants affiliés aux enseignes RONA et Ace profiteront de l'occasion pour tenir leur propre journée carrière.

Estimation des postes à combler en magasin, par provinces

Province Nombre estimé de postes Colombie?Britannique 540 Alberta 790 Saskatchewan 200 Manitoba 180 Ontario 2650 Québec 1950 Nouveau Brunswick 10 Nouvelle-Écosse 30

