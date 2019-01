Une nouvelle alliance mondiale s'engage à verser plus de 1 milliard de dollars américains pour aider à mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement; vise à investir 1,5 milliard de dollars américains





LONDON, le 16 janv. 2019 /CNW/ - Une alliance réunissant des entreprises internationales provenant de la chaîne de valeur des plastiques et biens de consommation a lancé aujourd'hui un nouvel organisme dans le but de proposer des solutions afin d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, plus particulièrement dans les océans.

L'organisme Alliance to End Plastic Waste (AEPW), constitué d'une chaîne de valeur croisée comptant actuellement près de 30 entreprises membres, s'est engagé à verser plus de 1 milliard de dollars et vise à investir 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement. L'alliance élaborera et mettra en pratique à grande échelle des solutions permettant de minimiser la quantité de déchets plastiques et d'en assurer la gestion, et fera la promotion de solutions liées aux matières plastiques usées au moyen d'une transition vers une économie circulaire. Les membres de l'alliance représentent des entreprises et organisations internationales situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans le golfe Persique.

« Tout le monde convient que les déchets plastiques n'ont pas leur place dans nos océans ni ailleurs dans l'environnement. Il s'agit d'un défi mondial complexe et sérieux qui exige des mesures rapides et un leadership fort. Cette nouvelle alliance représente le plus important effort entrepris jusqu'à maintenant pour mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement », a déclaré David Taylor, président du conseil et président et chef de la direction de Procter & Gamble, et président de l'AEPW. « J'exhorte toutes les entreprises, petites et grandes, de toutes les régions et de tous les secteurs, à se joindre à nous », a-t-il ajouté.

« L'histoire nous a montré que l'action collective et les partenariats entre l'industrie, les gouvernements et les organismes à but non lucratif peuvent apporter des solutions novatrices à un défi mondial comme celui-ci », a soutenu Bob Patel, chef de la direction de LyondellBasell, et l'un des vice-présidents de l'AEPW. « On voit et ressent les effets du problème des déchets plastiques partout dans le monde. Nous devons régler ce problème et nous pensons qu'il est temps d'agir. »

L'AEPW est un organisme à but non lucratif qui regroupe des entreprises qui fabriquent, utilisent, vendent, transforment, recueillent et recyclent des matières plastiques, y compris des fabricants de produits chimiques et plastiques, des entreprises de biens de consommation, des détaillants, des entreprises de transformation et des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets, que l'on appelle aussi la chaîne de valeur des matières plastiques. L'alliance travaille avec le World Business Council for Sustainable Development (WBSCD, Conseil mondial des affaires pour le développement durable) en tant que partenaire stratégique. Elle a annoncé aujourd'hui un ensemble initial de projets et de collaborations qui reflètent un éventail de solutions pour mettre fin aux déchets plastiques :

Travailler en partenariat avec les villes pour concevoir des systèmes de gestion des déchets intégrés dans les grandes régions urbaines où l'infrastructure est déficiente, particulièrement celles situées le long de fleuves transportant de grandes quantités de déchets plastiques non gérés des terres aux océans. Ces travaux comprendront la mobilisation des gouvernements et intervenants locaux, et la création de modèles durables d'un point de vue économique et reproductibles, pouvant être appliqués dans plusieurs villes et régions. L'alliance établira des partenariats avec des villes situées dans des régions où les fuites de plastiques sont importantes. De plus, elle cherchera à collaborer avec d'autres programmes travaillant avec des villes, comme Project STOP en Indonésie.

Au cours des prochains mois, l'alliance réalisera des investissements supplémentaires et favorisera les progrès dans quatre domaines clés :

Développement d'infrastructures permettant de recueillir et de gérer les déchets et de favoriser le recyclage;

« Notre réussite repose sur la collaboration et la coordination de nos efforts au sein de nombreux secteurs : certains d'entre eux favorisent les progrès à court terme et d'autres nécessitent des investissements importants et des échéances à plus long terme. Régler le problème des déchets plastiques dans l'environnement et bâtir une économie circulaire pour les matières plastiques exige la participation de tous les intervenants de la chaîne de valeur et l'engagement à long terme des entreprises, des gouvernements et des communautés. Il n'y a pas de pays, entreprise ou communauté qui est en mesure de résoudre ce problème de sa propre initiative », a déclaré Antoine Frérot, chef de la direction de Veolia et l'un des vice-présidents de l'AEPW.

Selon une étude d'Ocean Conservancy, près de 80 % des déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans sont au départ des déchets terrestres, dont la majorité est transportée vers les océans par des fleuves. En fait, selon les estimations d'une étude, plus de 90 % des plastiques d'origine fluvial qui se retrouvent dans les océans proviennent de l'un des dix principaux fleuves du monde - huit en Asie et deux en Afrique. Soixante pour cent des déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans proviennent de cinq pays de l'Asie du Sud-Est.

« Bien que nos efforts seront déployés à l'échelle mondiale, l'alliance aura la plus grande incidence sur le problème en se concentrant sur les parties du monde où les défis sont les plus importants, et en partageant des solutions et meilleures pratiques de sorte que ses efforts puissent être amplifiés et déployés à plus grande échelle partout dans le monde », a affirmé Peter Bakker, président et chef de la direction du World Business Council for Sustainable Development.

Les entreprises suivantes sont les membres fondateurs de l'alliance : BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia, Versalis (Eni) et PolyOne.

La présentation mondiale diffusée en direct sur Internet peut être visionnée sur le lien suivant : www.endplasticwaste.org/live. La présentation débutera à 14h00 GMT / 9h00 heure de l'Est et durera environ 30 minutes.

Pour plus d'informations, visitez le site www.endplasticwaste.org

