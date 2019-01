PlayFusion : Lightseekers TCG débarque sur Steam





CAMBRIDGE, Angleterre, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Développé et publié par PlayFusion, le jeu de de cartes à collectionner en réalité mixte Lightseekers va faire ses débuts tant attendus sur PC et Mac. Capitalisant sur le succès retentissant de Lightseekers sur Nintendo Switch, les Heroes of Tantos seront disponibles sur Steam au premier trimestre 2019. Et mieux encore : Lightseekers prendra en charge les jeux croisés avec les appareils mobiles, Nintendo Switch et maintenant avec Steam. Vous pourrez donc profiter d'une multitude d'aventures à vivre dès le premier jour.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/808526/PlayFusion_Lightseekers_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/808527/PlayFusion_Lightseekers_TCG.jpg )



Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=h2GDEW8JgDQ

Plus de 750 000 joueurs ont plongé dans le monde vibrant de Tantos, et de nouvelles aventures sont constamment disponibles pour les joueurs expérimentés de Lightseekers et les héros en herbe. Avec les nouvelles sorties de cartes, les campagnes et le contenu numérique soigneusement conçus pour Lightseekers, c'est le moment idéal pour les nouveaux joueurs qui peuvent se lancer directement dans l'action.

Avec la fusion de l'univers physique et numérique des jeux de cartes à collectionner, les joueurs peuvent vivre une toute nouvelle expérience connectée. En scannant les cartes des collections physiques, les joueurs peuvent immédiatement commencer à personnaliser les jeux de cartes numériques avec de nouvelles cartes, à élaborer de nouvelles tactiques et à affronter les meilleurs Lightseekers du monde entier sur le champ de bataille numérique.

Les joueurs peuvent faire leurs gammes en jouant leurs cartes pour affronter l'IA, la communauté ou leurs amis ! Les mécanismes faciles à apprendre de Lightseekers vont rapidement amener les joueurs à penser à des combos et des compteurs dévastateurs en un rien de temps. Une fois que les joueurs auront affiné leurs compétences, ils pourront montrer leurs prouesses lors des parties avec classement pour gagner un grand trésor, débloquer d'énormes récompenses et défier les classements pour trouver leur juste place parmi l'élite des Lightseekers.

Avec la nouvelle expansion Lightseekers: Uprising à l'horizon, c'est le moment idéal pour les nouveaux joueurs de rejoindre le monde palpitant de Tantos. Les joueurs peuvent jouer à Lightseekers avec des cartes physiques, disponibles dans les magasins de proximité, ainsi que des cartes numériques sur appareils mobiles, tablettes, Nintendo Switch, et bientôt sur Steam en téléchargement gratuit. C'est le moment où jamais de découvrir l'aventure qui vous attend sur Lightseekers TGC. Pour plus d'informations sur les expériences numériques et physiques Lightseekers, rendez-vous sur https://www.lightseekers.cards.

À propos de PlayFusion

Avec son siège à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est à l'avant-garde de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée. Lightseekers (titre original) et Warhammer Age of Sigmar: Champions font partie de la propriété intellectuelle de PlayFusion. Utilisant la technologie exclusive de vision par ordinateur de pointe, l'Enhanced Reality Enginetm intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de designers, d'éducateur, d'amuseurs et de conteurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes.

Contact presse :

Robert Sargent

Tél. : +44(0)7846-223252

Rob.Sargent@PlayFusion.com



Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 05:23 et diffusé par :