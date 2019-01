BMW Motorrad atteint en 2018 un record de ventes pour la 8e année consécutive





- Les livraisons mondiales augmentent de 0,9 %, soit 165 566 véhicules.

- BMW Motorrad poursuit sa croissance.

- BMW Motorrad se concentre sur de nouveaux marchés et segments, et poursuit son initiative modèle.

En 2018, BMW Motorrad a vendu plus de motos et de maxi-scooters que jamais auparavant. Par rapport à l'année précédente, ses livraisons ont encore augmenté de 0,9 %. En décembre 2018, un total de 165 566 véhicules (164 153 unités l'année précédente) ont été livrés à leurs nouveaux propriétaires.

Le Dr Markus Schramm, directeur de BMW Motorrad, a déclaré : « BMW Motorrad a connu une nouvelle année très fructueuse. Nous avons enregistré un record de ventes pour la huitième année consécutive. Je tiens à remercier sincèrement nos clients pour la vaste confiance qu'ils nous ont à nouveau accordée en 2018. »

Suite à ce nouveau record de ventes, BMW Motorrad franchit une nouvelle étape importante dans la réalisation de l'objectif de vente de 200 000 unités qu'elle s'est fixée pour 2020.

Markus Schramm a déclaré : « Les chiffres des ventes pour 2018 montrent que notre stratégie de croissance sur le marché de la moto commence à porter ses fruits. Ce succès a été rendu possible grâce au lancement de six nouveaux modèles ainsi qu'au puissant portefeuille de produits BMW Motorrad. Nous avons encore de nombreux autres projets pour les années à venir. Notre initiative modèle au sein du segment premium se poursuit. Nous élargirons également notre gamme de produits avec de nouveaux produits à caractère émotionnel et innovant en 2019. Nous nous impliquerons également davantage dans les sports automobiles. L'équipe Motorrad WorldSBK sera ainsi sur la ligne de départ du Championnat du monde de Superbike (WorldSBK) avec la BMW S 1000 RR. »

Des chiffres de vente élevés en Europe et aux États-Unis

De bonnes performances sur les grands marchés européens et aux États-Unis ont été la pierre angulaire de ces bons résultats commerciaux. Les principaux marchés, à savoir la France (16 615 unités), l'Italie (14 110 unités), l'Espagne (11 124 unités) et le Royaume-Uni/l'Irlande (9 224 unités) ainsi que les États-Unis (13 842 unités), ont à nouveau enregistré des chiffres de vente élevés.

Avec 23 824 unités, l'Allemagne est encore une fois le marché individuel le plus important pour BMW Motorrad. L'entreprise conserve ainsi également sa position de constructeur de motos le plus performant du marché allemand.

Une croissance significative en Chine, au Brésil et en Inde

BMW Motorrad poursuit également son expansion en Chine et au Brésil. Avec 7 561 motos et scooters BMW vendus et un taux de croissance de plus de 35 %, la Chine et le Brésil (7 361 unités, + 11 %) figurent parmi les marchés enregistrant la plus forte croissance. En Inde, avec 2 187 unités vendues en 2018, la filiale commerciale du groupe BMW a développé avec succès sa stratégie de vente de motos BMW depuis le début de ses activités sur le marché en 2017.

Des modèles GS irrésistibles

Pour la première fois dans l'histoire de BMW Motorrad, plus de 51 000 motos enduro de voyage R 1200/1250 GS et GS Adventure ont été vendus. Avec un total d'environ 84 500 unités, la série R, traditionnellement performante, confirme une fois de plus sa position de leader dans ce segment, notamment grâce aux déclinaisons du modèle R nineT, qui a joué un rôle important en 2018.

La Série S de BMW, à vocation sportive, dont la moto supersport S 1000 RR, le puissant roadster S 1000 R et la moto d'aventure S 1000 XR a comptabilisé 18 773 ventes dans le monde entier. Ces chiffres démontrent que ces trois modèles restent un pilier de la vaste gamme BMW Motorrad.

Le segment de capacité inférieure à 500cc parmi les cinq premiers modèles

Les 24 363 unités des modèles G 310 R et G 310 GS introduits en 2017 ont déjà été livrées à leurs nouveaux propriétaires fin 2018. Les deux modèles polyvalents figurent ainsi parmi les « cinq premiers » modèles les plus vendus en 2018 et sont très populaires partout dans le monde.

Les routières de luxe sur la voie rapide

Les ventes des modèles 6 cylindres évoluent également de manière très positive. Pour sa seconde année de commercialisation, la K 1600 Bagger, spécialement conçue pour le marché américain, témoigne que la tendance des motos de tourisme de grande capacité et à caractère émotionnel se poursuit. Timo Resch, responsable des ventes et du marketing chez BMW Motorrad a déclaré : « Avec 8 306 unités vendues et une augmentation des ventes de 25 %, nos modèles 6 cylindres figurent à nouveau parmi les grands gagnants de 2018. Les États-Unis constituent un marché particulièrement important pour ces modèles. Nous continuerons d'accroître notre présence aux États-Unis afin de renforcer la position de BMW Motorrad dans ce pays. » Il a ajouté : « Nous répondrons aux exigences particulières du marché américain avec un autre produit BMW Motorrad à caractère hautement émotionnel et authentique. »

Perspectives pour 2019

BMW Motorrad présente le portefeuille de produits le plus puissant de tous les temps en 2019 et est en excellente forme. Timo Resch a déclaré : « Nous tablons sur une poursuite de la croissance des ventes de nos véhicules en 2019. Nous attendons avec intérêt les résultats positifs engendrés par nos nouveaux produits de la famille des boxers R 1250, ainsi que le très attendu nouveau modèle S 1000 R ainsi que le F 850 GS Adventure, qui élargit la gamme des modèles BMW Motorrad de taille moyenne. « L'élargissement de notre gamme de produits de mobilité urbaine avec la mise sur le marché des deux scooters C 400 X et C 400 GT devrait également contribuer à notre succès en 2019. »

