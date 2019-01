Présentation de ModelCenter MBSE pour PTC Integrity Modeler





Participez à notre webinaire gratuit le 24 janvier pour découvrir et voir une démonstration de notre prochaine version : ModelCenter MBSE pour PTC Integrity Modeler

BLACKSBURG, Virginie, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration et PTC sont heureux d'annoncer le lancement de ModelCenter MBSE de Phoenix Integration pour PTC Integrity Modeler.

ModelCenter MBSE pour PTC Integrity Modeler permet aux ingénieurs de valider le comportement et la performance des systèmes en utilisant n'importe qu'elle application logicielle :

Connectez n'importe qu'elle application logicielle aux modèles de système d'Integrity Modeler de PTC :

Les outils COTS tels qu'Excel ® , MATLAB ® et Simulink ®

, MATLAB et Simulink

Les outils de simulation tels qu' HyperWorks ® , NASTRAN ® , ABAQUS ® et ANSYS ®

, NASTRAN , ABAQUS et ANSYS

Les outils CAO tels que Creo ® , NX ® , CATIA v5 ® et SolidWorks ®

, NX , CATIA v5 et SolidWorks

Les applications Legacy FORTRAN ou C++



Les scripts Python, Java et VB



Les bases de données et les solutions de gestion des données produit et de gestion du cycle de vie produit

Lancez la simulation connectée directement depuis le SySim unique de PTC Integrity Modeler :

Co-simulation graphique fonctionnelle



Interaction directe avec les paramètres de simulation



Enregistrement des résultats de la simulation avec importation optionnelle du modèle

Validation du comportement des systèmes et de leur performance plus tôt dans le cycle de vie

Fermeture de la boucle de simulation, comparaison des modèles avec le monde réel

Selon Hedley Apperly, vice-président de la gestion de produit pour PTC, « l'intégration d'Integrity Modeler 9.0 et de son SySim avec ModelCenter donne à nos clients une capacité unique et puissante pour valider le comportement des systèmes et leur performance dans le cycle de vie en utilisant n'importe quel modèle exécutable. Cela aidera les clients d' Integrity Modeler à réduire leurs coûts et à concevoir de meilleurs produits ».

Scott Ragon, directeur du développement commercial technique chez Phoenix Integration a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec PTC afin d' apporter la technologie d'intégration de ModelCenter MBSE à Integrity Modeler. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec PTC et de travailler avec eux afin de fournir à nos clients des produits de modélisation et de simulation innovants. »

Cliquez ici pour voir fonctionner ModelCenter MBSE pour PTC Integrity Modeler.

Téléchargez ModelCenter MBSE pour PTC Integrity Modeler et notre guide de démarrage rapide ici .

Participez à notre webinaire introductif gratuit le 24 janvier. Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

ModelCenter pour PTC Integrity Modeler est le premier produit à utiliser la plateforme d'intégration de la prochaine génération ModelCenter MBSE de Phoenix Integration. Restez à l'écoute pour plus d'information !

À propos de Phoenix Integration

ModelCenter® de Phoenix Integration est l'environnement pour l'ingénierie basée sur les modèles. ModelCenter® est solution logicielle indépendante des éditeurs pour créer et automatiser des workflows d'ingénierie multi-disciplinaires, optimiser les conceptions de produits et permettre l'ingénierie système basée sur les modèles ( MBSE). Il est utilisé par d'importantes organisations dans le monde entier pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficacité de l'ingénierie, stimuler l'innovation et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications réussies peuvent se retrouver dans de multiples secteurs d'industrie, dont l'aérospatiale, l'automobile, la défense, l'électronique, l'énergie, l'industrie lourde et la construction navale.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.phoenix-int.com .

À propos de PTC

PTC est une société mondiale de logiciels qui fournit une plateforme technologique et des solutions visant à aider les entreprises à concevoir, produire, exploiter et assurer l'entretien des éléments pour un monde intelligent et connecté.

