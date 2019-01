Resco annonce la date du lancement commercial de Resco Inspection





BRATISLAVA, Slovaquie, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Resco, principal fournisseur de solutions mobiles d'entreprises pour Microsoft Dynamics 365 et Salesforce, vient d'annoncer le tout prochain lancement commercial de son système Resco Inspections tant attendu.

Après avoir été mis à la disposition des partenaires et des clients Resco sur simple demande durant toute l'année 2018, Resco Inspections sera officiellement lancé en tant que produit autonome le 22 janvier 2019.

Resco Inspections permet aux organisations de créer des questionnaires et des formulaires dynamiques selon un modèle et une logique d'affaires entièrement personnalisés en mesure de piloter chaque inspection. Il rend également les inspections plus efficaces pour le personnel sur le terrain en le guidant pas-à-pas à travers les questionnaires. Il permet enfin d'analyser immédiatement et sans retard les données ainsi collectées.

Composé d'applications de concepteur, de planificateur, d'inspecteur et d'analyse dédiées, Resco Inspections gère l'intégralité du processus de création, d'allocation, d'exécution et d'évaluation des inspections de terrain, qu'il s'agisse de techniciens de service effectuant des contrôles sur des machines complexes ou d'agents d'assurance estimant les sinistres sur un bien après un dégât des eaux.

La solution est totalement fonctionnelle, y compris hors ligne, et peut également être connectée à des sources de données externes. Cela permet à des questionnaires de charger et d'utiliser les données provenant de divers systèmes d'entreprises, notamment Microsoft Dynamics 365, Salesforce et de nombreux autres.

Un aperçu de solution détaillée ainsi que l'intégralité des options d'octroi de licence et de tarification de Resco Inspections seront également présentés lors du lancement officiel le 22 janvier 2019.

Fondé en 1999, Resco est un chef de file mondial spécialisé dans le développement de solutions logicielles multi-plateformes pour mobile. L'équipe de professionnels de Resco tire profit de son expérience dans la conception de produits pour les clients institutionnels, les développeurs, les intégrateurs de systèmes, et les clients finaux. Aujourd'hui, Resco est utilisé par plus de 2200 entreprises clientes représentant plus de 150 000 utilisateurs autorisés dans le monde, et se spécialise essentiellement dans les plateformes de développement d'applications mobiles, les ventes mobiles, le service sur le terrain, les inspections, la planification d'itinéraires et les services de villes intelligentes.

