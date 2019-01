Association de Genève : la secrétaire générale Anna Maria D'Hulster remet sa démission





L'Association de Genève, principal groupe de réflexion international du secteur des assurances, a annoncé aujourd'hui que sa secrétaire générale, Anna Maria D'Hulster, avait décidé de démissionner de son poste pour des raisons personnelles à compter de fin février 2019. La recherche d'un nouveau secrétaire général a été lancée sous la supervision du comité exécutif de l'Association de Genève.

Mme D'Hulster avait été nommée secrétaire générale par le conseil d'administration de l'Association en 2014. Au cours de son mandat, elle a transformé l'Association de Genève en lui donnant un renouveau stratégique et en renforçant son positionnement et son impact en tant que groupe de réflexion et voix de premier plan du secteur de l'assurance dans le monde.

« Nous sommes reconnaissants pour le leadership dont Anna Maria a fait preuve au cours des quatre dernières années », a déclaré Charles Brindamour, président par intérim de l'Association de Genève. « Nous nous sommes engagés à tirer parti du succès d'Anna Maria pour étendre la portée et l'expertise de l'Association de Genève en tant que leader éclairé des tendances mondiales et en tant que défenseur de poids de notre industrie. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

