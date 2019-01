Walgreens Boots Alliance et Microsoft établissent un partenariat stratégique pour transformer la prestation des soins de santé





Les sociétés veulent améliorer les résultats pour la santé et réduire les coûts globaux grâce à des expériences améliorées sur les plans du numérique et du commerce de détail de même qu'à un engagement en matière de R et D afin d'établir des solutions de soins de santé dans le cadre d'une entente de sept ans

DEERFIELD, Illinois et REDMOND, Washington, 15 janvier 2019 /CNW/ - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) et Microsoft Corp. unissent leurs forces pour mettre sur pied de nouveaux modèles de prestation de soins de santé, des technologies et des innovations de commerce de détail visant à faire avancer et à améliorer l'avenir des soins de santé. Les sociétés conjugueront la puissance de Microsoft Azure, soit la plate-forme d'infonuagique et d'intelligence artificielle de Microsoft, de même que des investissements en soins de santé et de nouvelles solutions pour le commerce de détail au bassin de clients, aux emplacements pratiques, à des services de soins de santé destinés à des patients externes et à l'expertise de l'industrie dont disposent WBA pour rendre la prestation de soins de santé plus personnelle, plus abordable et plus accessible aux gens du monde entier.

Les systèmes de soins de santé actuels sont un amalgame complexe d'organisations issues des secteurs privé et public, de prestataires, de payeurs, de sociétés pharmaceutiques et d'autres joueurs adjacents. Même si certains secteurs des soins de santé ont été porteurs d'innovation, il y a un besoin de même qu'une occasion d'intégrer pleinement le système, rendant à terme les soins plus pratiques pour les gens grâce à des connaissances approfondies axées sur des données. C'est ce qui est à l'origine de l'alliance de WBA et de Microsoft. Par l'entremise de ce partenariat stratégique, les sociétés fourniront des plates-formes innovantes qui rendront possibles les réseaux de santé de prochaine génération, les expériences intégrées numériques-physiques ainsi que les solutions de gestion des soins.

« L'amélioration des résultats pour la santé assortie de la réduction des coûts des soins est un défi complexe qui exige une vaste collaboration et un partenariat robuste entre les industries des soins de santé et des technologies », soutient Satya Nadella, chef de la direction, Microsoft. « Conjointement avec Walgreens Boots Alliance, nous souhaitons concrétiser cette promesse en plaçant la personne au centre de sa santé et de son bien-être. Pour ce faire, nous conjuguerons la puissance du nuage informatique Azure, de la technologie d'intelligence artificielle et de Microsoft 365 à la grande expertise et à l'engagement profond de Walgreens Boots Alliance lorsqu'il est question d'aider les collectivités de partout dans le monde à mener une vie plus saine et plus heureuse. »

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les sociétés se sont engagées à réaliser des investissements pluriannuels en recherche et en développement (R et D) afin d'établir des solutions en matière de soins de santé, d'améliorer les résultats pour la santé et de réduire le coût des soins. Ces investissements visent notamment le financement, les spécialistes du domaine, la technologie et les outils. Les sociétés exploreront aussi la possibilité de mettre sur pied des centres d'innovation conjoints au sein de marchés clés. De plus, WBA mettra à l'essai en 2019 jusqu'à 12 zones commerciales à l'intérieur de magasins, c'est-à-dire des « points de santé numérique » permettant le marchandisage et la vente de dispositifs et de matériel précis destinés aux soins de santé.

« Notre partenariat stratégique avec Microsoft témoigne de notre engagement ferme envers la création de solutions intégrées de prochaine génération fondées sur le numérique pour la prestation de soins de santé qui sont destinées à notre clientèle, transformant nos magasins en des points de santé modernes de proximité et élargissant l'offre qui vise nos clients », affirme Stefano Pessina, vice-président exécutif et chef de la direction de WBA. « WBA travaillera avec Microsoft pour exploiter l'information propre aux payeurs et aux prestataires de soins de santé afin de tirer parti, dans l'intérêt des patients et avec leur consentement, de notre extraordinaire réseau d'emplacements pratiques et accessibles pour fournir de nouvelles innovations, une valeur plus grande ainsi que de meilleurs résultats pour la santé au sein des systèmes de soins du monde entier. »

Une plate-forme connectée et axée sur le consommateur permettant la prise en charge et la prestation de soins de santé

Les sociétés se concentreront à relier aux gens les magasins de WBA ainsi que les systèmes d'information sur la santé grâce à leurs dispositifs numériques, et ce, peu importe où ils se trouvent. Cela leur permettra d'accéder à des services de soins de santé, comme les soins virtuels, où, quand, et de la manière dont ils en ont besoin.

L'intégration de l'information donnera lieu à de précieuses constatations fondées sur la science des données et l'intelligence artificielle (IA) pouvant permettre des améliorations fondamentales, comme la facilitation de la transition des données de soins de santé vers des emplacements plus communautaires et la transformation durable de la prestation des soins de santé.

En travaillant avec les prestataires des soins de santé des patients, les sociétés inciteront de manière proactive ces derniers à mieux respecter leurs ordonnances, à réduire les visites à la salle d'urgence et à diminuer les réadmissions. Au coeur de ce modèle se trouvent la confidentialité des données, la sécurité et le consentement, qui sont des principes fondamentaux de conception, lesquels sont mis en évidence par les investissements de Microsoft visant à établir une plate-forme infonuagique de confiance.

En assurant une meilleure connexion entre les gens, les prestataires et les systèmes au sein desquels ils travaillent, l'industrie sera en mesure d'offrir au patient des soins de plus grande qualité.

Des services de soins de santé personnalisés

WBA et Microsoft veulent aussi se concentrer à permettre des expériences de soins de santé plus personnalisées, allant de soins d'hygiène personnelle préventifs en passant par la prise en charge de maladies chroniques. WBA se penchera sur des solutions de gestion de mode de vie dans des domaines comme la nutrition et le bien-être au moyen du mode d'administration préféré du client, y compris des dispositifs et des applications numériques ou des conseils d'expert en magasin.

Par une combinaison de recherche et de développement spécialisés de même que de partenariats externes, une suite d'applications vouées à la gestion de maladies chroniques et à l'engagement du patient sera créée, parallèlement à un portefeuille d'appareils connectés à l'IdO (Internet des objets) pour la prise en charge de soins chroniques de longue durée, qui seront assurés par les technologies IdO, l'intelligence artificielle et le nuage informatique de Microsoft.

Collaborer avec les payeurs, les prestataires et les fabricants de produits pharmaceutiques pour mettre en oeuvre des solutions visant à améliorer les résultats pour la santé à un coût plus faible

De plus, les sociétés s'affaireront à constituer un écosystème harmonieux d'organisations participantes afin de mieux relier les consommateurs, les prestataires -- y compris les pharmaciens Walgreens et Boots -- les fabricants de produits pharmaceutiques et les payeurs. Microsoft et WBA profiteront mutuellement des études de marché réalisées par leur homologue et détermineront les partenaires appropriés pour créer des solutions.

À titre d'exemple, la participation à un important réseau de prestation de soins de santé donnera aux gens la possibilité d'interagir de manière harmonieuse avec les solutions de soins de santé et les prestataires de soins de courte durée de WBA au sein d'une seule et même plate-forme.

WBA effectuera la transition de ses plates-formes TI vers Microsoft

En appliquant la présente entente, Microsoft devient le prestataire stratégique de nuage informatique de WBA, et WBA prévoit migrer la majorité des infrastructures TI de la société vers Microsoft Azure. Cela comprendra de nouvelles plates-formes transformationnelles visant les services de vente au détail, de pharmacie et d'affaires, de nouvelles capacités sur les plans des données et de l'analyse, ainsi que certaines applications et certains systèmes hérités. La société prévoit aussi déployer Microsoft 365 au profit de plus de 380 000 employés et magasins à l'échelle internationale, procurant à ceux-ci les outils requis pour une productivité accrue, une sécurité sophistiquée, une collaboration interne et l'engagement de la clientèle.

La transition de WBA vers la plate-forme de Microsoft permettra à WBA d'accélérer sa vitesse de mise en marché, d'obtenir une compréhension et une connaissance plus approfondies de la clientèle, et, ultimement, d'offrir des soins, des produits et des services supérieurs et plus personnalisés à ses clients et aux collectivités. De plus, le passage vers Microsoft Azure accélère la modernisation et le rapport coût-efficacité au sein de WBA.

À propos de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq : WBA) est la première entreprise de santé et de bien-être au monde à être dirigée par une pharmacie ainsi que la plus grande destination de détail partout aux États-Unis et en Europe lorsqu'il est question de produits pharmaceutiques, de santé et de la vie quotidienne. Walgreens Boots Alliance et les sociétés dans lesquelles elle détient des participations comptabilisées à la valeur de consolidation jouissent ensemble d'une présence dans plus de 25 pays et emploient plus de 415 000 personnes.

Parmi les marques de détail et les marques commerciales constituant le portefeuille de la société, mentionnons Walgreens, Duane Reade, Boots et Alliance Healthcare, ainsi que des marques de produits de beauté et de santé de plus en plus internationales, dont No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP et Botanics.

Walgreens Boots Alliance est fière d'être une force positive, tirant parti de nombreuses décennies d'expérience et de son envergure internationale, pour prendre soin des gens et de la planète par l'entremise de nombreuses initiatives de viabilité et de responsabilité sociale qui ont une incidence sur la santé et le bien-être de millions de personnes.

Vous trouverez davantage de renseignements à propos de la société à l'adresse www.walgreensbootsalliance.com.

(WBA-GEN)

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq : « MSFT », @microsoft) permet la transformation numérique à l'ère du nuage informatique intelligent et de l'avantage intelligent. Sa mission consiste à permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en faire plus.

Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas historiques sont des déclarations prospectives formulées conformément aux dispositions des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives ne sont pas garantes du rendement ultérieur et comportent des risques, des hypothèses et des incertitudes, y compris de façon non limitative, ceux et celles liés aux échéanciers et à l'efficacité des plans de collaboration, la capacité à atteindre les bénéfices anticipés de la collaboration, les mesures concurrentielles du marché, et la capacité à atteindre les résultats financiers et opérationnels prévus selon les montants et les échéanciers anticipés, ainsi que toute autre déclaration prospective indiquée à l'article 1A (Risk Factors) du formulaire 10-K de Walgreens Boots Alliance, Inc. pour l'année financière se terminant le 31 août 2018, le formulaire 10-K de Microsoft Corporation pour l'année financière se terminant le 30 juin 2018, de même que toute autre documentation subséquente déposée ou soumise par Walgreens Boots Alliance, Inc. ou Microsoft Corporation auprès de la Securities and Exchange Commission. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer substantiellement. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'en date de leur formulation. Sauf dans la mesure prescrite par la loi, ni Walgreens Boots Alliance, Inc. ni Microsoft Corporation ne s'engagent, et les deux parties déclinent expressément toute responsabilité et obligation, à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective après la date de publication de ce communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses ou de toute autre raison.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/808388/Walgreens_Pharmacy_7836_SP0462_SN0460.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808373/MSWBA_graphic_white_01_Logo.jpg

SOURCE Microsoft Corp.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 22:26 et diffusé par :