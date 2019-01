Mohamed bin Zayed récompense les lauréats 2019 du Prix Zayed pour la durabilité





ABOU DHABI, Émirats arabes unis, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Chef suprême adjoint des Forces armées émiraties et Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et Gouverneur de Dubaï, ont remis les prix aux dix lauréats de l'édition 2019 du Prix Zayed pour la durabilité, lors de la cérémonie annuelle qui s'est tenue aujourd'hui.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/808396/Zayed_Sustainability_Prize_2019.jpg )



Le Cheikh Mohamed bin Zayed a félicité les lauréats et salué leurs efforts et leur précieuse contribution en faveur du développement durable. Il les a encouragés à poursuivre leur bon travail en vue de mettre au point des solutions innovantes et durables pour relever les défis mondiaux actuels et à venir.

Il a également salué leurs idées et leurs dispositions créatives, qui ont contribué au développement économique et social de leurs pays et régions.

Le Cheikh Mohamed bin Zayed, a déclaré : « Cette édition constitue un jalon important dans l'histoire du Prix et des Émirats arabes unis. Tout au long de l'année 2018, la nation a communié en l'honneur du Père fondateur des Émirats arabes unis, en célébrant l'Année Zayed. Les festivités ont inspiré l'évolution du Prix, qui récompense un plus grand éventail de solutions concrètes au niveau mondial, en vue de relever les défis de la durabilité dans le monde. »

« Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, les valeurs véhiculées par Cheikh Zayed continuent de façonner notre vision globale du développement durable et à caractère intégrateur, c'est pourquoi 2019 sera fêtée comme l'Année de la tolérance », a-t-il ajouté.

« En identifiant les activités intersectorielles qui sont les pierres angulaires des objectifs de développement durable des Nations Unies, le Prix offre une plateforme mondiale unique aux idées pouvant profiter à l'humanité et à notre planète. Grâce aux répercussions plus vastes dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, nous sommes particulièrement bien placés pour encourager et donner les moyens à une nouvelle génération de pionniers de créer de véritables innovations qui changeront la vie de millions de personnes défavorisées dans le monde », a-t-il conclu.

Le Cheikh Mohamed a remis les prix aux dix lauréats des catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Collèges et lycées du monde, dans le cadre de la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi (ADSW, ou Abu Dhabi Sustainability Week).

S.A. Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Vice-président du Conseil exécutif d'Abou Dhabi ; S.A. Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-premier ministre et Ministre de l'intérieur ; S.A. Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-président et Ministre des affaires présidentielles ; S.A. Cheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Chef de la Cour du Prince héritier d'Abou Dhabi ; et S.A. Cheikh Omar bin Zayed Al Nahyan, Vice-président du Conseil d'administration de la Zayed bin Sultan Al Nahyan Charitable and Humanitarian Foundation ; Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministre de la tolérance et plusieurs ministres et hauts fonctionnaires ont également assisté à la cérémonie.

Le Prix 2019 récompense des leaders dont le travail et l'esprit d'entreprise ont permis de trouver des solutions concrètes pour les collectivités à travers le monde.

Le format du Prix invite les organisations, y compris les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif, à proposer des solutions existantes ayant déjà eu des effets positifs. La catégorie Collèges et lycées du monde entend stimuler les jeunes talents et encourager les candidatures reposant sur des concepts ou des propositions de projet qui pourront se matérialiser avec la dotation du prix.

Dans la catégorie Santé, We Care Solar est lauréat pour sa valise solaire, un dispositif portable de maternité, destiné à faciliter l'accouchement et les services médicaux connexes dans les zones rurales hors réseau. L'unité regroupe des équipements d'éclairage, de surveillance foetale et de communication et a déjà profité à 1,8 million de personnes en étant utile à des médecins, des sages-femmes et des professionnels de la santé, fournissant des soins obstétricaux d'urgence à 3 325 établissements de santé de 27 pays africains.

Sanku, le lauréat dans la catégorie Alimentation, a été récompensé pour ses machines d'enrichissement de la farine profitant aux petits meuniers locaux et les encourageant à enrichir leur farine en nutriments, grâce à une technologie innovante. Sanku a déjà installé 150 machines d'enrichissement dans les minoteries de cinq pays d'Afrique de l'Est, ce qui se répercute sur la vie quotidienne de près d'un million de personnes, car ils obtiennent des denrées alimentaires plus sûres et plus saines.

Dans la catégorie Énergie, BBOXX, un fournisseur de solutions énergétiques, a été récompensé pour son dispositif solaire plug-and-play, assurant aux utilisateurs de l'électricité dans des zones hors réseau. BBOXX a installé plus de 160 000 systèmes solaires domestiques en Afrique, en Amérique du Sud et dans la région Pacifique, connectant plus de 675 000 personnes à des solutions énergétiques propres et économiques et compensant environ 87 000 tonnes de CO2 chaque année.

ECOSOFTT, lauréat dans la catégorie Eau, a été récompensé pour sa norme de gestion communautaire et décentralisée de l'eau, définissant un ensemble de solutions pour la gestion des sources, l'utilisation de l'eau, le recyclage et l'évacuation des eaux usées. Plus de 50 projets dans cinq pays ont été mis en oeuvre, permettant à plus de 200 000 personnes d'accéder à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène.

La catégorie Collèges et lycées du monde, créée en 2012, est passée cette année de cinq à six écoles, chacune représentant une région particulière de la planète. Les écoles participantes ont soumis une proposition de projet qui portait sur un ou plusieurs des quatre défis en matière de durabilité : santé, alimentation, énergie ou eau.

Les lauréats de la catégorie Collèges et lycées du monde 2019 sont : The Impact School (Guatemala), représentant le continent américain ; Gymnasium Goethe (Tadjikistan), représentant l'Europe et l'Asie centrale ; American School of Dubai (Émirats arabes unis), représentant la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; African Leadership Academy (Afrique du Sud), représentant l'Afrique subsaharienne ; SECMOL (Inde), représentant l'Asie du Sud et Muntinlupa National High School (Philippines), représentant l'Asie de l'Est et Pacifique.

Le président du jury du Prix Zayed pour la durabilité et ancien président islandais, Olafur Ragnar Grimsson, a déclaré : « Je tiens à remercier les dirigeants des Émirats arabes unis pour la clairvoyance dont ils ont fait preuve, il y a dix ans de cela, en créant ce prix. En restant fidèles à ses idéaux et maintenant ses objectifs, le nouveau mandat élargi du Prix Zayed pour la durabilité se donne les moyens de ses ambitions, tout en transformant la vie des collectivités vulnérables à travers le monde. »

« Le Prix constitue un moyen important pour soutenir et sensibiliser sur le programme mondial de développement durable et, tout en félicitant les lauréats du Prix 2019, j'aimerais également rendre hommage à tous les participants, les candidats présélectionnés et les finalistes - car ils ont tous démontré une forte envie et un engagement certain en vue de créer un avenir plus durable », a-t-il ajouté.

À son tour, le docteur Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, Ministre d'État et Directeur général du Prix Zayed pour la durabilité, a déclaré : « Le Prix Zayed pour la durabilité correspond à la perception globale et humanitaire de notre Père fondateur et capitalise sur les effets positifs de son précurseur, le Prix Zayed de l'énergie future. L'évolution du Prix et les catégories supplémentaires ont suscité un intérêt sans précédent et nous sommes particulièrement galvanisés par le travail, la passion et l'innovation extraordinaires déployés partout dans le monde pour trouver les solutions les plus concrètes aux défis mondiaux. »

« Nous félicitons les lauréats du Prix Zayed 2019 pour la durabilité. Le succès du Prix repose sur une collaboration de toutes les parties prenantes - des autorités publiques aux secteurs industriels, en passant par l'ingéniosité et l'inventivité de la base. Nous sommes toujours inspirés par leur créativité et leur enthousiasme, tandis qu'ils cherchent des solutions durables pour atteindre les objectifs mondiaux », a-t-il conclu.

Depuis la première attribution du Prix en 2009, ses lauréats ont influé directement et indirectement sur la vie de plus de 307 millions de personnes dans le monde et contribué de façon significative à réduire les émissions de dioxyde de carbone à hauteur d'un milliard de tonnes. Ils ont également permis d'économiser 1,2 milliard de mégawatts d'énergie propre, tout en élargissant l'accès à l'énergie à 27,5 millions de personnes parmi les communautés les plus pauvres en Afrique et en Asie.

La onzième édition de la cérémonie annuelle de remise des Prix Zayed pour le développement durable s'est déroulée en présence de chefs d'État, de ministres du Gouvernement des Émirats arabes unis, des parties prenantes, des lauréats précédents, des bénéficiaires et des finalistes de l'édition 2019.

Contact médias :

Merwat Hussein

+971-56-1754217

Merwat.Hussein@hkstrategies.com



Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 22:22 et diffusé par :