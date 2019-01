Blume Global est reconnue dans le Guide du marché Gartner des prestataires de visibilité en temps réel





Blume Global offre une visibilité et une exécution logistique intelligente sur l'ensemble des réseaux, des expéditions et des stocks de la chaîne d'approvisionnement

PLEASANTON, Californie, 15 janvier 2019 /CNW/ -- Blume Global , important chef de file dans le domaine de la logistique mondiale et des solutions numériques de chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que la société figure dans le « Market Guide for Real-Time Visibility Providers » (Guide du marché des prestataires de visibilité en temps réel) de Gartner, sur la liste des fournisseurs représentatifs.

Selon le rapport, « la visibilité en temps réel des commandes et des livraisons revêt une importance croissante pour les expéditeurs, les prestataires de services logistiques et leurs clients. Les leaders de la chaîne logistique, en lisant cette étude, peuvent avoir une vue d'ensemble du marché, des tendances et des fournisseurs dans le secteur des plateformes de visibilité en temps réel. »1

D'autre part, le rapport a également révélé que la visibilité et la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de bout en bout, sont l'une des trois initiatives les plus importantes à avoir été financées en 2018. « Un manque de visibilité, explique le rapport, engendre des inefficiences internes et externes dans les activités d'entreposage, de flotte, de triage et de transport, tant à l'arrivée qu'au départ, et entraîne une augmentation des coûts de transport (par exemple, temps d'attente des transporteurs, amendes clients). »

Pervinder Johar, chef de la direction de Blume Global, a aussi commenté : « Une meilleure visibilité sur les réseaux de la chaîne d'approvisionnement est fondamentale à la transformation de la chaîne logistique. Cependant, il manque dans l'industrie une composante essentielle, la visibilité avec la capacité d'exécution sur le plan de la logistique. Équipés de solutions intelligentes de gestion de la chaîne logistique, les détaillants, les fabricants, les propriétaires de marques et les sociétés de transport bénéficient d'une visibilité et d'une agilité exceptionnelles, tout au long du processus d'expédition, en étant en mesure d'aider les fournisseurs à répondre à la demande et à améliorer les performances, la résilience et la réactivité de la chaîne logistique. Nous sommes ravis d'être reconnus par Gartner comme prestataire représentatif de visibilité temps réel. »

Sous l'enseigne Visibilité (Blume Visibility), Blume permet la connectivité transport aérien, maritime, dernier kilomètre, colis, ferroviaire, intermodal, OTR LTL et OTR FTL et routier grâce à l'intégration API, EDI et IdO. En effet, du fait de ses partenariats et intégrations avec des fournisseurs TMS mondiaux, tels qu'Oracle, Blume Global permet un suivi complet des actifs, une visibilité en temps réel des expéditions et l'orchestration des stocks en attente et en mouvement. Sa plateforme numérique (Blume Digital Platform) et ses solutions innovatrices surveillent les événements et fournissent une ETA prédictive, une analyse d'impact et une résolution automatisée des problèmes, de quoi se connecter, surveiller et répondre facilement sur une plateforme connectée à l'échelle mondiale.

Les solutions Blume, s'appuyant sur des connexions réseau et données, savoir-faire acquis depuis près de 25 ans, créent une visibilité en temps réel et l'exécution logistique nécessaire pour aider les clients des secteurs de la distribution, de la fabrication, de la CPG et de la haute technologie, ainsi que les partenaires réseau, y compris les opérateurs et les fournisseurs de services, à traduire la visibilité en valeur réelle pour les clients.

Un Guide du marché Gartner (Gartner Market Guide) définit un marché émergent, explique ce à quoi les clients peuvent s'attendre à court terme, c'est-à-dire son évolution, et décrit les particularités de l'offre des fournisseurs représentatifs.

Pour en savoir plus sur la valeur que la visibilité en temps réel apporte au marché du transport, consultez le rapport Gartner « Market Guide for Real-Time Visibility Providers » en cliquant ici .

Avertissement et avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de se limiter aux seuls fournisseurs les mieux notés ou bénéficiant autrement de marques de distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de son cabinet de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relativement à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Blume Global

Des plus grands détaillants, fabricants et entreprises de biens de consommation du monde aux plus petites entreprises de camionnage local de factage, le succès dépend de la visibilité et de la coordination orchestrée de bout en bout des réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement, à chaque mouvement, mode et kilomètre. Avec sa plateforme et ses solutions numériques pour la visibilité en temps réel, l'exécution logistique, la gestion des actifs, l'optimisation et le règlement financier, plateforme et solutions axées sur l'IA et pilotées par les données, Blume Global, qui compte plus de 25 ans de métier, sait conjuguer sa compréhension approfondie des données et son réseau mondial pour aider les entreprises à être plus agiles et à mieux s'adapter, à améliorer la prestation de services et à réduire les coûts. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur blumeglobal.com.

