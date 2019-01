Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Edouard feront une annonce concernant le logement

Blume Global, important chef de file dans le domaine de la logistique mondiale et des solutions numériques de chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que la société figure dans le « Market Guide for Real-Time Visibility Providers » (Guide...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières totalisant 1 959 143 $ à Jus Dose inc., SimLeader, Produits Metchro inc., Fabrications ElCargo inc. et PrevTech...