Lithium Werks procède à la nomination de T. Joseph Fisher III en qualité de président





HENGELO (Pays-Bas), 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société néerlandaise de stockage d'énergie et de batteries Lithium Werks B.V. ( www.lithiumwerks.com ) a nommé T. Joseph (Joe) Fisher III au poste de Président du conseil d'administration.



Fisher, qui est le directeur général depuis qu'il a cofondé la société en 2017, est un vétéran fort de 30 années d'expérience dans l'industrie des batteries.

Désormais, il assumera également les fonctions de président de Lithium Werks, tandis que Kees Koolen se concentrera sur le développement d'une société de batteries distincte. Koolen reste actionnaire et partisan de Lithium Werks ; les deux sociétés continueront à travailler en étroite collaboration à l'avenir.

« Nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique de la société vers les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, et notre stratégie reste inchangée », a déclaré Fisher.

« Nous prévoyons une croissance particulièrement forte en Europe, où la demande en batteries semble insatiable. Les décideurs, les entreprises et les civils sont de plus en plus conscients du fait que nous aurons besoin de batteries pour éviter que les lumières s'éteignent, lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsque le soleil ne brille pas. En tant qu'entreprise européenne de batteries, nous sommes dans une position concurrentielle pour répondre aux besoins de notre clientèle en croissance rapide ».

« Le stockage d'énergie étant un élément essentiel de la transition énergétique en Europe et dans le monde, la demande en batteries lithium-ion devrait décupler au cours de la seule décennie à venir. Notre industrie doit relever le défi et construire suffisamment d'usines pour fournir une capacité en milliers de GWh au cours des trois prochaines décennies » a indiqué Fisher.

« Notre expertise en matière de solutions de stockage d'énergie sûres, fiables, propres et durables a engendré une croissance spectaculaire en 2018. À l'aube de 2019, nous entendons nous développer afin de répondre à la demande en forte progression, à la fois par la croissance organique et par de nouvelles acquisitions, notamment nos projets d'usines futures en Chine avec nos partenaires locaux ».

Lithium Werks, qui possède déjà trois infrastructures de batteries en Chine et exerce ses activités sur trois continents, prévoit de construire plusieurs giga-usines. Les usines et infrastructures connexes produiront des cellules de batterie et des systèmes de batteries lithium-ion destinés au stockage d'énergie et aux réseaux intelligents, ainsi qu'au gros matériel de transport et aux applications industrielles.

À propos de Lithium Werks

Lithium Werks est une société mondiale à croissance rapide de batteries lithium-ion, dont le siège social est situé à Hengelo, aux Pays-Bas, avec des sites de production en Chine mais aussi des bureaux et entrepôts aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Norvège. Lithium Werks fournit des cellules électriques, modules et systèmes de gestion d'énergie pour les marchés de stockage tels que l'industrie, le transport, la marine et les énergies propres.





