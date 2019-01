Le ministre Wilkinson visite le port de l'Étang-du-Nord





L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, ont rencontré monsieur Ghyslain Cyr, président de l'Administration portuaire du havre de pêche de l'Étang-du-Nord, à l'Étang-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine, pour discuter des récentes réparations faites à ce port de pêche essentiel, et également pour faire une visite des infrastructures portuaires. Au cours des deux dernières années, deux quais ont été reconstruits afin d'assurer l'exploitation sécuritaire du port de pêche, l'un des principaux moteurs économiques de la collectivité. En tout, 75 bateaux de pêche commerciale utilisent ce port principalement pour la pêche au homard, au crabe des neiges et au pétoncle. L'an dernier, les débarquements de ce port ont totalisé 1 000 tonnes pour une valeur de 10,7 millions de dollars. Ces débarquements soutiennent quatre installations de transformation du poisson dans la région qui emploient 575 personnes.

En 2017-2018, 6,7 millions de dollars ont été investis dans le port de l'Étang-du-Nord pour un total de 16,3 millions de dollars dans les ports des Îles-de-la-Madeleine. Cela fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à maintenir son réseau de ports pour petits bateaux afin de fournir à l'industrie de la pêche commerciale des installations sécuritaires et accessibles.

