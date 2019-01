Avis aux médias - Le ministre Goodale fera une annonce





OTTAWA, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce concernant la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le ministre Goodale sera accompagné par Brenda Lucki, commissaire de la GRC, et Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier.

Après l'annonce, le ministre Goodale, la commissaire Lucki et la députée Fortier répondront aux questions des médias.

Date

Le mercredi 16 janvier 2019

Heure

10 h (HNE)

Lieu

Collège canadien de police

Salle Deveau, Édifice A

1, chemin Sandridge

Ottawa (Ontario)

On demande aux médias d'être présent au plus tard à 9 h 40 (HNE). Les médias devront s'enregistrer et présenter une carte de presse valide et une autre pièce d'identité. La pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

