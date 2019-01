GAC Motor dévoile le prototype de voiture ENTRANZE lors du NAIAS 2019





DETROIT, 15 janvier 2019 /CNW/ - Le constructeur automobile GAC Motor a impressionné les foules lors du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord (NAIAS) le 14 janvier avec le dévoilement en première mondiale de son prototype ENTRANZE, qui met l'accent sur l'approche humaine du constructeur en matière de véhicules familiaux. D'éminents invités ont assisté à la cérémonie, notamment des représentants des médias, des fournisseurs mondiaux et des partenaires.

Élaboré par le centre de design avancé de GAC (GAC Advanced Design Center) situé à Los Angeles, le prototype ENTRANZE, dont la forme est inspirée d'un projectile, est conçu pour répondre aux besoins des consommateurs américains. Ce prototype offre une vision révolutionnaire de l'avenir du secteur automobile, grâce à ses nouvelles percées en matière d'énergie, une expérience utilisateur améliorée (interface utilisateur), des designs intérieur et extérieur uniques ainsi que des caractéristiques technologiques, notamment :

l'extérieur en forme de projectile est tout à fait époustouflant en chair et en os et propose de toutes nouvelles proportions;

une nouvelle disposition des sièges 3+2+2 comprenant une « allée inspirée des avions »;

des dispositifs d'affichage sont montés sur les deux côtés pour un contrôle fonctionnel des équipements, ainsi que des écrans courbés pour le divertissement des passagers;

alors que le véhicule est fabriqué essentiellement à l'aide de matériaux respectueux de l'environnement, l'habitacle de l'ENTRANZE est plus influencé par la décoration intérieure des maisons que par les conventions du secteur de l'automobile et contraste fortement avec la technologie et la sobriété de l'extérieur de la voiture.

« En fin de compte, les automobiles sont un moyen pour les gens d'établir des liens pendant la grande aventure qu'est la vie. Le prototype ENTRANZE incarne notre vision qui est de fournir des solutions automobiles qui enrichissent la vie des gens », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

GAC Motor a également présenté sa gamme de véhicules vedettes comprenant des véhicules utilitaires sport, des berlines, des minifourgonnettes et des véhicules électriques de proximité, notamment les modèles GS8, GS4, GS5, GS7, GS3, GA4, GM8, GM6 et GE3 530 lors du NAIAS 2019.

Annonce de la création d'un siège social en Californie

Lors du salon, la société GAC Motor a officiellement annoncé qu'elle avait enregistré sa société de vente nord-américaine à Irvine, en Californie, près de Los Angeles. Le siège social régional sera responsable de l'image de marque, du marketing, de la planification des produits et des finances.

Le réseau mondial de recherche et de développement de GAC

GAC Motor a également annoncé lors de la conférence de presse que le centre de recherche et de développement (R et D) de GAC à Detroit (GAC R&D Center Detroit) a officiellement commencé ses activités. Situé à Farmington Hills, au Michigan, le nouveau centre de R et D a une superficie de près de 4 600 mètres carrés et a été construit grâce à un investissement de 4,4 millions de dollars américains.

Le centre servira de plaque tournante pour soutenir la conception et les efforts de R et D pour les produits de GAC Group pour les États-Unis et d'autres marchés d'outre-mer. Plus précisément, le centre se concentrera sur le développement de produits et de technologies révolutionnaires ainsi que le recrutement de talents et la formation.

Le centre de Detroit relie les deux autres centres de R et D de Californie avec les centres de R et D de GAC en Chine. Ces centres contribueront de manière significative à la progression du réseau mondial de R et D et de fabrication automobile de la société.

Créé en avril 2017, le centre de R et D de GAC de la Silicon Valley (GAC R&D Center Silicon Valley [GAC-SV]) à Sunnyvale vise à promouvoir la recherche universitaire dans le développement d'une nouvelle génération de talents en R et D pour la région et à soutenir la collaboration pour la conception de produits locaux. Voici quelques faits saillants concernant le GAC-SV :

comprend plus de 30 ingénieurs de premier plan sur place;

parmi les projets sur lesquels travaille le centre, mentionnons le pare-feu pour véhicule, la prévision du rendement de la batterie fondée sur les mégadonnées, la police d'assurance fondée sur l'utilisation, l'élaboration d'une architecture de conduite autonome, la simulation de sécurité et l'analyse thermique du moteur;

travaille à l'élaboration du système de capteurs pour la conduite autonome installé sur le modèle GE3, y compris la télédétection par laser (LIDAR) et le mécanisme de perception vidéo;

collabore avec des instituts de recherche et des entreprises de renommée mondiale dans les domaines de l'algorithme d'intelligence artificielle, du transport intelligent et du développement de groupes motopropulseurs avancés pour véhicules électriques.

Situé à Newport Beach, en Californie, le centre de design avancé de GAC situé à Los Angeles a ouvert ses portes en avril 2018 et est responsable du design avancé, du développement de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur ainsi que des visuels de marque pour GAC Motor. Le centre est dirigé par le directeur général du design, Pontus Fontaeus, un designer automobile de renommée internationale, qui a présenté sa dernière création, le prototype ENTRANZE, lors du NAIAS 2019.

« Dans l'avenir, nous poursuivrons nos efforts visant à rendre nos produits plus intelligents et à nous transformer en fournisseur de services automobiles afin de partager avec les consommateurs du monde entier le charme et la valeur uniques de la nouvelle ère du "fabriqué en Chine" », a déclaré M. Jun.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 202e rang du palmarès Global 500 du magazine Fortune. L'entreprise met au point et fabrique des véhicules, des moteurs, des composantes et des accessoires automobiles de première qualité. Pour la sixième année consécutive, GAC Motor s'est classée première parmi toutes les marques chinoises visées par l'étude China Initial Quality StudySM [étude sur la qualité initiale en Chine] de J.D. Power Asia Pacific, ce qui met à l'avant-plan la stratégie axée sur la qualité de l'entreprise, et ce, de l'étape de la recherche et du développement novateurs jusqu'à la fabrication, à la chaîne d'approvisionnement, aux ventes et au service.

