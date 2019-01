Le gouvernement du Canada soutient le programme de renforcement des capacités de la société de développement d'une Première Nation





L'investissement du gouvernement fédéral contribue au renforcement des capacités et à la création d'emplois dans le Nord

YELLOWKNIFE, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le bien-être économique des collectivités du Nord passe par les travailleurs qualifiés et par l'accès à des occasions d'emploi. Pour cette raison, le gouvernement du Canada investit 300 000 $ dans un programme pilote de trois ans visant à rehausser les capacités des membres de la Première Nation des Dénés Yellowknives et à stimuler la création d'emplois s'offrant à eux.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Marc Miller, Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député (Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs), au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Le financement sera accordé à Det'on Cho Corporation (DCC), la société de développement économique de la Première Nation des Dénés Yellowknives, en vue de perfectionner cinq membres de la collectivité en leur confiant des rôles stratégiques dans la structure de gestion de la société, afin qu'ils puissent accéder à des postes de direction. Par ailleurs, le volet lié à la création d'emplois visera à faire tomber les obstacles à l'emploi pour les membres de la Première Nation des Dénés Yellowknives.

Citations

« Il est essentiel de donner aux collectivités autochtones les moyens d'agir sur leur propre développement économique afin d'assurer une prospérité durable dans le Nord. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider la Première Nation des Dénés Yellowknives à réaliser un projet qui favorisera à la fois le rehaussement des capacités et la création de nouvelles occasions d'emplois pour ses membres. »

- L'honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Le gouvernement du Canada continue d'appuyer des programmes de renforcement des capacités qui encouragent la croissance économique et la prospérité au sein des collectivités des Premières Nations. Ce programme pilote constitue une étape positive vers l'augmentation des taux d'emploi et l'utilisation de nouvelles possibilités dans les communautés Autochtones. »

- Marc Miller

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député (Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs)

« Il est vraiment réjouissant de constater que la Première Nation des Dénés Yellowknives prend les devants pour assurer un bel avenir économique pour ses membres. Je suis heureux de voir que le gouvernement du Canada appuie des projets qui contribueront à renforcer les capacités et à assurer un meilleur accès à la main-d'oeuvre. »

- Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Avec l'aide de CanNor, Det'on Cho est en mesure d'accroître son attention sur le perfectionnement professionnel de la Première Nation des Dénés Yellowknives. Ce programme vise spécifiquement à bâtir une génération de chefs d'entreprise qui aideront notre communauté à prospérer pendant des années à venir. »

- Bobby Drygeese

Président de Det'on Cho Corporation et membre de la Première Nation des Dénés Yellowknives

Les faits en bref

Le financement accordé par CanNor dans le cadre de ce projet est de 300 000 $, une somme à laquelle s'ajoute 771 000 $ provenant de la Première Nation des Dénés Yellowknives et 75 000 $ par an pour trois ans de la part de partenaires de l'industrie. Le financement total accordé au projet est de 1 296 000 $.

La Première Nation des Dénés Yellowknives compte 1 200 membres répartis dans deux collectivités adjacentes à Yellowknife , Ndilo et Dettah.

, Ndilo et Dettah. Pour ce qui concerne le renforcement des capacités, le programme pilote sera axé sur le développement des affaires, la liaison communautaire et les ressources humaines, alors que les obstacles à l'emploi seront abordés grâce à des initiatives telles que la formation technique et les programmes d'apprentissage.

Le programme permettra à DCC de rehausser la capacité des Autochtones à s'acquitter de responsabilités de plus en plus grandes au sein de son propre groupe d'entreprises et également d'accroître le taux d'emploi dans les collectivités de la Première Nation des Dénés Yellowknives.

