Routes Americas 2019 - L'industrie aérienne des Amériques se donne rendez-vous à Québec





QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le plus important forum de développement aérien des Amériques se tiendra pour la première fois au Canada cette année, et c'est l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) qui en sera l'hôte. Du 12 au 14 février prochains, des centaines de décideurs de l'industrie aérienne afflueront vers Québec pour en découvrir toute la beauté et le potentiel d'affaires, mais aussi pour planifier et négocier l'avenir des services aériens.

« Ce rendez-vous annuel compte parmi les plus importants et prestigieux de l'industrie aérienne et constitue une tribune privilégiée pour tisser des liens avec des transporteurs de partout sur la planète, faire découvrir YQB et ses installations à la fine pointe de la technologie et paver la voie à de fructueuses collaborations, au plus grand bénéfice de nos 1,75 million de passagers. La tenue de cet événement à Québec positionne à nouveau YQB comme un aéroport de classe mondiale, capable de rivaliser avec les meilleurs de son industrie », a indiqué le président et chef de la direction de YQB, M. Gaëtan Gagné.

Le 12e forum annuel Routes Americas permettra aux aéroports du Canada et des Amériques de se rassembler avec les plus grands décideurs et de créer des relations de grande valeur avec les professionnels de l'aviation parmi les plus influents au monde.

« La tenue de Routes Americas à Québec est une réalisation majeure pour notre région et aura pour effet de faire découvrir la Capitale-Nationale et ses attraits touristiques exceptionnels. Un événement d'une telle envergure générera assurément des retombées économiques et touristiques importantes à court, moyen et long termes », a mentionné, à titre de présidente d'honneur de l'événement, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault. »

Pour sa part, Steven Small, directeur de la marque Routes, a mentionné que « Québec est une ville fascinante, une ville historique avec une économie dynamique et d'excellentes opportunités de développement aérien soutenues par le plan de croissance de YQB. C'est un endroit idéal pour tenir pour une première fois au Canada Routes Americas et nous avons confiance que l'équipe hautement qualifiée de YQB saura en mettre plein la vue aux décideurs de l'industrie aérienne qui se préparent à venir découvrir Québec ».

Un succès partagé

La tenue de l'événement à Québec se concrétise grâce à la collaboration de nombreux partenaires : Québec Destination Affaires, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Air Canada, Indigo, Aer Rianta International, Garda World, Norton Rose Fulbright, Pomerleau, Hilton Québec et Deloitte.

À propos de Routes

Événements uniques, les forums Routes combinent un calendrier de rencontres, une conférence et une exposition pour favoriser le développement de nouveaux services aériens. Des forums régionaux se tiennent de février à avril en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe en marge du World Routes, événement phare.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

