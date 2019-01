Le gouvernement du Canada aide un producteur de fromages fins du Québec à moderniser ses opérations et à améliorer sa compétitivité





SAINT-BENOÎT-DU-LAC, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le secteur laitier joue un rôle crucial dans l'économie du Canada en générant 20,9 milliards de dollars grâce aux ventes des producteurs et des transformateurs alimentaires, dont plus de 7 milliards de dollars au Québec. Le gouvernement du Canada sait à quel point il est important de soutenir un secteur laitier vigoureux et concurrentiel qui permet aux familles canadiennes de continuer à consommer des produits de grande qualité, tout en créant des emplois bien rémunérés.

Au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et députée de Compton--Stanstead, et Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie, aujourd'hui ont annoncé l'octroi d'une contribution de plus de 1,6 million de dollars du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers à La Corporation des Moines Bénédictins (Fromagerie de Saint Benoît du Lac).

Ce projet a permis à la Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac, une entreprise primée, d'acheter un équipement automatisé moderne et de l'installer dans son nouvel établissement pour réduire ses coûts d'exploitation, accroître sa production, hausser la demande de lait et créer des emplois.

Citations

« Notre gouvernement est fier de favoriser la modernisation et la compétitivité de l'industrie de la transformation laitière. Cette aide financière permettra à la Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac d'augmenter sa production de fromages fins primés et son utilisation d'ingrédients laitiers provenant des producteurs de la région et d'avantager ainsi notre économie. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et députée de Compton--Stanstead

« L'industrie laitière - et plus particulièrement le segment de la fabrication fromagère - a connu une croissance remarquable au Québec au cours des 10 dernières années. L'investissement annoncé aujourd'hui est un exemple parmi tant d'autres des efforts concertés que déploient notre gouvernement, les producteurs laitiers et les transformateurs laitiers pour favoriser la croissance et la compétitivité du secteur. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les projets comme celui-ci qui aident les transformateurs de la région à moderniser leurs opérations et à améliorer leur compétitivité afin que le secteur puisse demeurer forte et créer plus d'emplois bien rémunérés. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie

L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac est un lieu bien connu au coeur de l'Estrie. Pas son ensemble architectural d'une grande beauté et son site splendide où le regard se plaît à contempler la douceur du paysage, le monastère attire de nombreux visiteurs et touristes dans la région. Un monastère où l'activité fromagère constitue un élément majeur de son économie et qui permet à des personnes de la a région de trouver un travail en accord avec les valeurs monastiques de gestion (honnêteté, respect, responsabilisation, collaboration, esprit de service et orientation qualité).

- Père Abbé Dom André Laberge, Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Faits en bref

Le projet de la Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac a reçu une contribution du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, un programme de 100 millions de dollars sur quatre ans (2017-2021) qui aide les transformateurs laitiers à moderniser leurs opérations et à diversifier leurs gammes de produits pour exploiter de nouveaux débouchés commerciaux.

La Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac, située dans la région de l'Estrie au Québec, est un petit fabricant primé de fromages fins qui exerce ses activités depuis 1943 et emploie 19 personnes. Elle se spécialise dans la production de 13 types de fromage bleu et de fromage suisse, y compris le Mont-Saint-Benoît, le Frère Jacques et l'Ermite.

emploie 19 personnes. Elle se spécialise dans la production de 13 types de fromage bleu et de fromage suisse, y compris le Mont-Saint-Benoît, le Frère Jacques et l'Ermite. Le secteur laitier du Canada reçoit aussi l'aide du Programme d'investissement pour fermes laitières, un programme de cinq ans doté d'une enveloppe de 250 millions de dollars qui a été lancé en août 2017. Jusqu'à maintenant, le financement de plus de 1 900 projets évalués à plus de 128 millions de dollars a été approuvé; plus de 870 projets d'une valeur de plus de 49 millions de dollars sont au Québec, et ce, pour tout un éventail de projets allant de petits investissements dans l'équipement de confort des vaches à de gros investissements dans des systèmes de traite automatisée.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 15:34 et diffusé par :