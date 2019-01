Nouveau programme d'études offert au Cégep de Jonquière : Gestion d'un établissement de restauration





SAGUENAY, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Cégep de Jonquière est heureux d'annoncer qu'il offrira à Jonquière dès l'automne 2019, le programme de gestion d'un établissement de restauration, en partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Offerte en alternance travail-études, cette formation de trois ans permettra de contribuer au bon fonctionnement d'un établissement de restauration, tout en veillant à la rentabilité des opérations, notamment en matière de capital humain et de contrôle des coûts. Dès la fin de leur parcours, les diplômés du programme seront prêts à relever les défis que leur offrira l'industrie de la restauration.

Les étudiants suivront leurs cours de formation générale ainsi qu'une partie de la formation spécifique au Cégep de Jonquière. Des cours pratiques se tiendront également dans les locaux du Centre de formation professionnelle Jonquière, édifice Mellon, en collaboration avec la Commission scolaire De La Jonquière. La formation sera complétée par deux sessions à l'ITHQ, où les élèves perfectionneront leurs compétences pratiques. Pendant leur cheminement scolaire, les étudiants suivront deux stages rémunérés en milieu de travail, qui se feront aussi bien dans la région qu'à Montréal.

Un programme axé sur le développement régional

Les étudiants de ce programme acquerront des compétences dans la mise en valeur des produits du terroir du Saguenay - Lac-Saint-Jean. De plus, ils apprendront à créer des partenariats avec les acteurs touristiques et la communauté d'affaires de leur région le tout, en étant constamment soucieux d'optimiser les ressources de façon responsable et écoresponsable.

M. Raynald Thibeault, directeur général du Cégep de Jonquière, explique l'influence que peut avoir un programme comme celui-ci. «?Pour le Saguenay - Lac-Saint-Jean, cette formation permettra de former des jeunes compétents dans le domaine de la restauration tout en encourageant la production régionale. J'invite les restaurateurs de la région à participer activement à la formation de cette relève, notamment en les accueillant en tant que stagiaire.?»

Pour sa part, l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ, se réjouit de cette entente qui permet à l'ITHQ de poursuivre sa collaboration avec les établissements régionaux pour former une relève qualifiée dans le domaine de la restauration : «?Le monde du tourisme est actuellement en pleine transformation, notamment en raison des nouvelles technologies et des questions environnementales. Dans ce contexte, la formation permet d'accéder à une carrière stimulante, payante et dynamique, tout en fournissant les outils pour participer activement à ces transformations.?»

De son côté, Jacynthe Bond, directrice générale de la Commission scolaire De La Jonquière, souligne l'importance de cette formation en région. «?Alors que beaucoup de nos jeunes quittent pour les grands centres, cela démontre l'importance d'implanter des formations comme celle-ci dans les régions. De plus, cette formation collégiale s'inscrit dans une continuité logique du DEP en restauration. La Commission scolaire est très fière de pouvoir participer à un tel programme.?»

À propos du Cégep de Jonquière

Situé en plein coeur du Saguenay - Lac-Saint-Jean, le Cégep de Jonquière est l'établissement d'enseignement supérieur le plus fréquenté en dehors des grands centres urbains. Il compte plus de 3000 élèves dans 27 programmes de formation postsecondaire et est reconnu pour ses programmes uniques en Art et technologie des médias (ATM) depuis 50 ans. Il est également reconnu comme un leader dans le secteur des sciences et des technologies avec ses neuf techniques physiques rassemblées dans un même pavillon.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis 50 ans, l'ITHQ est la référence au Canada pour la formation en tourisme, hôtellerie et gastronomie. Seule école au pays à offrir des programmes enrichis au secondaire, au collégial et à l'universitaire, elle est reconnue pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie. Un enseignement innovant, un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique ainsi qu'un centre d'expertise et un centre de recherche fortement implantés dans le milieu, font de l'ITHQ le choix numéro un pour la formation d'une relève hautement qualifiée et d'avant-garde.

