Le ministre Mathieu Lacombe annonce une aide financière de plus de 670 000 $ pour soutenir des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019





QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pour permettre aux travailleurs et aux étudiants parents d'enfants d'âge scolaire de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie étudiante, le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de 671 293 $ dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019.

Grâce à cette somme, 86 projets à travers le Québec pourront voir le jour. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui.

Rappelons que ce programme permet de soutenir de nouveaux projets, de bonifier ou d'accroître l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire en offrant, notamment, de nouveaux camps de jour.

Citation

« Notre nouveau gouvernement souhaite mettre en place des moyens pour appuyer les familles du Québec dans la conciliation travail-famille-études. L'annonce d'aujourd'hui est une mesure concrète pour soutenir les parents et répondre au besoin de plusieurs familles d'avoir accès à un service de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Dans le cadre de ce programme, le ministère de la Famille offre un appui financier non récurrent pouvant atteindre 15 000 $.

Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019 s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021.

