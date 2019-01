Québec et Ottawa accordent plus de 9 millions de dollars à cinq entreprises de Victoriaville et sa région pour appuyer leur expansion





Soutien au développement de cinq entreprises de la région du Centre?du?Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent une aide financière totalisant 9 086 460 $ à Victoriaville & Co. inc., Groupe A.B.L. inc., Métallomax inc., Vic Mobilier de Magasins inc. et G.G. Télécom. Ces apports de fonds permettront aux cinq entreprises situées à Victoriaville et à Warwick d'accroître leurs marchés et d'augmenter leur productivité en faisant notamment l'acquisition de nouveaux équipements technologiques et en améliorant leurs installations. Les investissements totaux générés par ces projets sont évalués à plus de 14 millions de dollars (le détail des contributions annoncées est présenté en annexe).

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, et le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement du Québec, M. Éric Lefebvre, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec (IQ) attribuent des aides financières totalisant près de 7,5 millions de dollars à ces entreprises manufacturières pour soutenir la réalisation de leurs projets d'agrandissement, d'acquisition d'équipements spécialisés ou de développement de produits. Ce soutien financier comprend des prêts totalisant 3 745 500 $ issus du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que des prêts totalisant 3 745 500 $ accordés à même les fonds propres d'IQ.

De son côté, le gouvernement du Canada consent des aides financières totalisant 1 595 460 $. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC sous forme de contributions remboursables. Ces projets créeront une dizaine d'emplois dans la région du Centre-du-Québec.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans des marchés sans cesse en évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique de la région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice--Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le Centre?du?Québec, nous avons des entreprises manufacturières audacieuses et dynamiques, qui s'engagent dans la réalisation de projets stimulant la croissance économique régionale. Grâce aux initiatives annoncées aujourd'hui, nous pourrons d'ailleurs renforcer le secteur manufacturier, qui est des plus importants pour la vitalité de notre région et de tout le Québec, et lui permettre d'aller encore plus loin. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement du Québec

« La vitalité d'une économie repose surtout sur l'innovation, la création de produits à valeur ajoutée et l'élaboration de procédés efficaces. Je suis fier de la contribution de Victoriaville & Co. inc., Groupe A.B.L. inc., Métallomax inc., Vic Mobilier de Magasins inc. et G.G. Télécom à ce dynamisme entrepreneurial que l'on trouve ici, dans la région du Centre-du-Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« L'industrie manufacturière joue un rôle crucial dans la création de richesse. À Investissement Québec, nous en avons fait une priorité stratégique, et nous continuerons d'inciter nos entreprises à investir dans le virage numérique. Nous sommes fiers de soutenir ces entreprises et de contribuer à la croissance économique des régions. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous sommes très reconnaissants envers DEC et le MEI pour leur support dans notre quête continuelle d'amélioration de la productivité, de l'automatisation de nos procédés de fabrication et de l'intégration de nouvelles technologies innovantes. Comme entrepreneur, c'est rassurant de constater que les deux paliers gouvernementaux reconnaissent les enjeux auxquels la grande majorité des manufacturiers font face et que leurs efforts concertés puissent nous aider à être plus performants et innovants à l'échelle provinciale, nationale et internationale. »

Alain Dumont, président, Victoriaville & Co. inc.

« Notre projet d'acquisition d'un équipement de production, notamment un Système Laser à faisceau flottant qui a été rendu possible grâce à l'aide annoncée aujourd'hui, nous a permis d'améliorer notre productivité, de créer des emplois en plus de développer de nouveaux marchés. »

Alain Laroche, président, Groupe A.B.L. inc.

« D'importants partenaires d'affaires comme DEC et le MEI aideront notre entreprise à passer à travers les enjeux du marché actuel. L'automatisation de nos équipements et l'agrandissement de notre usine seront des outils importants pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre spécialisée et à faire face à la croissance du marché. »

Pascal Picard, propriétaire et directeur général, Métallomax inc.

« La contribution du MEI et de DEC ont aidé à nous propulser vers notre cible de l'industrie 4.0. L'acquisition d'équipement à la fine pointe de la technologie et l'automatisation de nos procédés et processus nous a permis d'obtenir un gain de productivité considérable. »

Fabrice Canin, Président, Vic Mobilier de Magasins inc.

« L'aide apportée par DEC et le MEI ont contribué à l'expansion phénoménale que vit l'entreprise actuellement. Nous avons eu une hausse marquée de nos exportations, ce qui a entrainé la création de nombreux emplois. »

Yan Gagnon, président directeur général, G.G. Telecom

Faits saillants

Le programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Annexe - Détail des cinq contributions annoncées pour des entreprises de Victoriaville et de sa région













Entreprise Lieu de réalisation du projet Nature du projet Coûts totaux du projet Contribution du gouvernement du Canada Contribution du gouvernement du Québec Nombre d'emplois créés Victoriaville & Co. inc. Victoriaville Amélioration de la productivité et acquisition d'équipements spécialisés 3 470 500 $ 500 000 $ 2 174 000 $ - Groupe A.B.L. inc. Victoriaville Amélioration de la productivité et acquisition d'équipements spécialisés 1 220 000 $ 300 000 $ 620 000 $ 3 Métallomax inc. Warwick Amélioration de la productivité et acquisition d'équipements spécialisés 3 910 699 $ 348 050 $ 1 700 000 $ - Vic mobilier de magasins inc. Victoriaville Amélioration de la productivité et acquisition d'équipements spécialisés 1 245 000 $ 247 410 $ 747 000 $ - G.G. Télécom (9138-4529 Québec inc.) Victoriaville Commercialisation 1 540 000 $ 200 000 $ - 10 Développement de produits 2 881 216 $ - 2 250 000 $ - Totaux



14 267 415 $ 1 595 460 $ 7 491 000 $ 13

