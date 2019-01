Trame verte et bleue du Grand Montréal - Futur parc-nature à Saint-Eustache: plus de 1,5 M$ pour l'acquisition d'un boisé





SAINT-EUSTACHE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Mme Valérie Plante, ainsi que le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, sont heureux d'annoncer un investissement de plus de 1,5 million de dollars pour l'acquisition d'un vaste terrain de 66,4 hectares à Saint-Eustache. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, bénéficie d'une contribution financière de 1 577 709 $ répartie à parts égales entre le gouvernement du Québec, la CMM et la Ville de Saint-Eustache.

Situé en partie sur le site où est aménagé le sentier de ski de fond et de raquette Richard-Giroux, ce boisé permettra de faire de ce lieu un parc naturel tout en assurant sa protection à perpétuité. La Ville désire mettre en valeur cet emplacement en y aménageant un parc accessible tout au long de l'année avec, notamment, des sentiers pédestres, de ski de fond et de raquette, ainsi qu'en y installant des panneaux d'interprétation. Pour ce faire, elle a entrepris une démarche de planification afin de développer, de valoriser et de protéger ce territoire, en s'appuyant sur le concept de développement durable. Cette démarche comporte un important volet de consultations citoyennes, permettant à la population d'imaginer collectivement l'avenir de ce qui constitue désormais le plus grand espace vert public du territoire.

« En soutenant la protection de ce territoire boisé, le gouvernement du Québec contribue à la préservation d'un milieu naturel accessible. La Trame verte et bleue du Grand Montréal, avec sa vision de développement durable, est une initiative profitable à la qualité de vie de la population de Saint?Eustache et de la région métropolitaine », a indiqué la ministre Chantal Rouleau.

« Avec son Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD), la Communauté s'est engagée à protéger 17 % de son territoire. Je me réjouis donc de la nouvelle acquisition d'un magnifique boisé, qui contribuera certainement à atteindre cette cible. En effet, cette action concertée permet de consolider les superficies protégées d'une forêt en milieu urbain. Voilà un autre geste concret qui assure le maintien de la diversité biologique de la région, précieux atout du Grand Montréal », a fait savoir Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la CMM.

« Cette aide financière donne aux Eustachois la chance unique de préserver pour toujours un écosystème extrêmement fragile et inestimable. Elle aide également la Ville de Saint-Eustache à répondre aux obligations du Plan métropolitain d'aménagement et de développement et à léguer un précieux héritage aux générations futures », s'est réjoui le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la mise en place de la Trame verte et bleue permet aux citoyens et aux visiteurs de profiter des milieux naturels protégés de plus en plus accessibles et nombreux à l'échelle du Grand Montréal, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus. Favorisant le transport actif, la Trame verte et bleue intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, renforçant ainsi l'attractivité du Grand Montréal. À terme, cette trame contribue à atteindre l'objectif de protection de 17 % de la superficie totale du territoire de la Communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal : www.cmm.qc.ca

Pour tous les détails concernant les consultations publiques et l'avancement du projet visitez le site : https://www.imaginons.saint-eustache.ca/parcnature

