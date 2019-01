Le ministre André Lamontagne annonce la création de 65 nouvelles places subventionnées dans la région du Centre-du-Québec





QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de mieux répondre aux besoins des familles en matière de services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement du Québec va de l'avant avec la création de 65 nouvelles places subventionnées en installation dans la région du Centre-du-Québec.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a fait cette annonce aujourd'hui au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe.

Cette annonce fait suite à un appel de projets ciblé lancé dans le cadre de la démarche de révision de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance. Cet exercice visait à mieux répondre aux besoins identifiés sur des territoires en déficit de places et dans certains milieux défavorisés.

Projets retenus

Territoire de BC visé par la demande

(no) Nom de l'entreprise Municipalité ou territoire de CLSC visé par la demande Type de demandeur Type de projet Total des places recommandées 1704 CPE LA MARELLE DES BOIS-FRANCS Victoriaville CPE Ajout d'installation 50 1704 CPE LA MARELLE DES BOIS-FRANCS Victoriaville CPE Augmentation de capacité 2 1704 9281-7360 QUÉBEC INC. (G. ÉD. MADEMOISELLE COCO) Ste-Clotilde-de-Horton GARD subv. Augmentation de capacité 13

Citations

« La priorité de notre nouveau gouvernement est d'en faire plus pour les familles québécoises. Ainsi, nous développerons le réseau de services de garde éducatifs à l'enfance pour qu'il réponde adéquatement aux besoins des tout-petits et de leur famille. Cette annonce n'est qu'un premier pas. Nous nous sommes engagés à déployer des milliers de places et nous réaliserons nos engagements. De concert avec nos partenaires, nous travaillons également à nous assurer que les services de garde éducatifs à l'enfance sont de la meilleure qualité, pour qu'au Québec, chaque enfant puisse développer son plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les parents de la région du Centre-du-Québec. Ces nouvelles places permettront de répondre aux besoins de garde des parents de notre milieu. Je souligne avec admiration l'engagement de celles et ceux qui s'investissent au quotidien en faveur du plein épanouissement de nos enfants. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Fait saillant

La démarche de révision de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance a été amorcée en 2017 par le ministère de la Famille. Elle vise principalement à assurer la pérennité du réseau et à mieux répondre aux besoins de garde des parents dans l'ensemble des régions du Québec.

Liens connexes

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision de l'offre : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/revision-offre-services-garde

Liste des projets retenus :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-projets/Pages/Appel-projets-Cible-2018.aspx

