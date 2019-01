Une salle de spectacles modernisée à Lavaltrie





Le gouvernement du Canada appuie la Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie

LAVALTRIE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 108 861 dollars à la Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie. Cet organisme propose au public de Lanaudière et des environs une programmation diversifiée, composée principalement de prestations musicales.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra à la Coop de solidarité d'actualiser sa salle de spectacles afin de mieux répondre aux besoins des artistes qui s'y produisent et du public. Le gouvernement du Canada sait qu'investir dans la construction d'infrastructures culturelles de qualité contribue à développer des communautés dynamiques et connectées, à faire croître l'économie locale, à créer des espaces d'innovation et de collaboration pour nos artistes, ainsi qu'à rendre davantage accessible les arts et la culture à l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Les lieux de diffusion comme le Café culturel de la Chasse-galerie encouragent les Canadiens et Canadiennes à se réunir pour voir à l'oeuvre les talents de la scène locale. Par cette contribution, notre gouvernement montre qu'il a à coeur d'investir dans les infrastructures culturelles en région. L'acquisition d'équipement à la fine pointe de la technologie va certainement contribuer à rendre l'expérience des amateurs de musique de Lanaudière encore plus mémorable. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le soutien de Patrimoine canadien nous permet de focaliser nos énergies sur notre mission de diffusion des arts dans la région de Lavaltrie. Les équipements serviront non seulement à accueillir les artistes dans notre salle, mais aussi à offrir des spectacles de grande qualité lors des événements Rythmes et courant présentés à la Place Desjardins chaque été. Nous sommes enchantés de pouvoir rejoindre davantage notre communauté locale afin de lui présenter des artistes professionnels dans une ambiance intime et une proximité inégalée. »

- M. Philippe Cyr-Pelletier, directeur général, Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie

Les faits en bref

Fondée en 2005, la Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie est un organisme sans but lucratif situé à Lavaltrie qui a pour mission d'offrir au public un lieu de diffusion et d'animation socioculturelle.

En modernisant ses équipements, l'organisme sera en mesure de mieux répondre aux exigences techniques des artistes et d'accueillir des productions plus complexes. Il se dotera également de l'équipement requis pour diffuser des spectacles à la Place Desjardins de Lavaltrie, un espace culturel extérieur pouvant accueillir 5 000 spectateurs.

À l'issue de ce projet, la Coop de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie sera à même d'améliorer ses conditions d'accueil, d'élargir sa programmation et de joindre de nouveaux publics.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Liens connexes

Café culturel de la Chasse-galerie

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 14:00 et diffusé par :