Bell Cause pour la cause et le gouvernement du Manitoba rendent possible l'accroissement des services en santé mentale offerts aux jeunes de la province





Don conjoint de 1 million $ à L'Institut des Familles Solides

WINNIPEG, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et le gouvernement du Manitoba ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de 1 million $ sur cinq ans à L'Institut des Familles Solides en vue de l'expansion de ses services en santé mentale auprès des enfants, des jeunes et des familles d'un peu partout au Manitoba.

« Bell Cause pour la cause est fière d'appuyer ses partenaires de L'Institut des Familles Solides, qui mettent à profit leur expérience pour venir en aide aux jeunes Manitobains souffrant de problèmes de santé mentale, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. De concert avec le gouvernement du Manitoba, nous aidons plus de familles à obtenir les soins et le soutien dont ils ont besoin grâce à un modèle efficace qui aura une réelle incidence sur leur vie. »

« Lorsque les familles ont besoin d'aide, elles en ont besoin immédiatement. L'Institut des Familles Solides a fait ses preuves dans la prestation de soins en santé mentale efficaces, rapides, axés sur la famille et accessibles aux enfants et aux jeunes des régions rurales et isolées, a souligné Cameron Friesen, ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba. Nous remercions Bell Cause pour la cause de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et d'appuyer ce nouveau programme manitobain. »

L'Institut des Familles Solides est un organisme primé qui offre des programmes fondés sur des données probantes aux enfants, aux jeunes et aux familles aux prises avec des problèmes de santé mentale légers ou modérés et d'autres problèmes de santé. Son approche unique d'accompagnement à distance, qui permet de soutenir les familles dans l'intimité de leur foyer à toute heure du jour ou de la nuit, est aussi le seul programme du genre au pays qui n'autorise pas les listes d'attente pour les familles avec des jeunes et des enfants.

« L'Institut des Familles Solides a été fondé pour éliminer les obstacles dans l'accès aux soins et ainsi permettre aux familles de recevoir de l'aide où et quand elles en ont besoin. Notre approche axée sur les compétences s'est révélée très efficace pour combattre les problèmes de santé mentale en bas âge. Nous tenons à remercier le gouvernement du Manitoba et Bell Cause pour la cause de ce don généreux qui nous permet d'aider les enfants, les jeunes et les familles de la province à mener une vie plus saine et plus heureuse, a affirmé Patricia Lingley-Pottie, présidente et chef de la direction de L'Institut des Familles Solides. »

Quelque 1 000 familles devraient bénéficier des services au cours des cinq prochaines années. Ceux-ci seront offerts en français et en anglais, lorsque L'Institut des Familles Solides lancera officiellement ses programmes plus tard ce mois-ci.

En 2017, Bell Cause pour la cause et les quatre provinces de l'Atlantique ont fait équipe pour appuyer la santé mentale et le mieux-être des enfants et des jeunes de la région Atlantique par l'entremise d'un don conjoint de 2 millions $ à L'Institut des Familles Solides.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 30 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell et de Bell MTS

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell et de Bell MTS

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867 449 649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard le 30 janvier. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93 423 628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ le 30 janvier.

À propos de L'Institut des Familles Solides

L'Institut des Familles Solides, organisme de bienfaisance primé créé en Nouvelle-Écosse, est reconnu à l'échelle mondiale pour ses programmes fondés sur des données probantes qui aident efficacement les enfants, les jeunes et les familles aux prises avec des problèmes de santé mentale légers ou modérés et avec d'autres difficultés susceptibles d'affecter leur santé et leur mieux-être. L'organisme fournit des soins pertinents et accessibles aux familles en leur enseignant des compétences; elle utilise pour ce faire une approche unique d'accompagnement à distance, qui permet de soutenir les familles dans le confort et l'intimité de leur foyer. L'Institut des Familles Solides offre des soins axés sur la famille et adaptés à leurs besoins et ses programmes sont conçus pour soutenir les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans. Pour en savoir plus, visitez www.famillessolides.com.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

