Selon un sondage, 49 % des travailleurs canadiens déménageraient pour trouver un emploi





Un salaire plus attrayant et de meilleurs avantages sont les facteurs principaux pour changer de ville

Près du quart des entreprises ont offert davantage d'aide lors de la réinstallation des employés au cours des cinq dernières années; 37 % n'offrent pas d'aide au déménagement.

TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par le cabinet de dotation en personnel à l'échelle mondiale Robert Half, offrir des indemnités de déménagement aux candidats à un emploi peut être une bonne décision pour les employeurs. Quarante-neuf pour cent des travailleurs interrogés ont dit qu'ils envisageraient de déménager pour un emploi. Ceux-ci ont indiqué que de meilleurs salaires et des avantages accessoires (46 %) étaient les principales motivations à déménager dans une autre ville, suivies des raisons familiales ou personnelles (18 %) et du coût de la vie (16 %).

Un sondage distinct mené auprès de cadres supérieurs au Canada a révélé qu'au cours des cinq dernières années, 22 % des entreprises ont rehaussé l'offre d'aide à la réinstallation qu'elles proposent aux meilleurs candidats établis à l'extérieur de leur région géographique. Par contre, 37 % des organisations ne présentent aucune mesure incitative en ce sens.

« Dans le contexte concurrentiel actuel, de nombreux employeurs sont ouverts à l'idée d'embaucher des chercheurs d'emploi qualifiés à l'extérieur de leur marché local », a déclaré Greg Scileppi, président des activités internationales de dotation en personnel, Robert Half. « En songeant à embaucher des candidats provenant d'une autre ville, les entreprises sont en mesure de découvrir un plus grand nombre de talents professionnels et d'obtenir l'expertise dont elles ont besoin pour demeurer concurrentielles. »

« Bien qu'il existe un certain nombre de raisons personnelles et professionnelles pour lesquelles les travailleurs peuvent désirer changer leur situation, les aides attrayantes au déménagement et le salaire concurrentiel, les avantages et les possibilités d'avancement sont les principaux facteurs de motivation », a ajouté M. Scileppi.

Au sujet de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils sont fondés sur les réponses de plus de 500 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux et de plus de 600 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

Au sujet de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de dotation en personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement dans le monde et offre des services en ligne de recherche d'emploi sur les sites de ses divisions, qui sont accessibles à l'adresse roberthalf.ca/fr. Pour obtenir d'autres conseils de carrière et de gestion, suivez notre blogue à l'adresse roberthalf.ca/fr/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 13:08 et diffusé par :