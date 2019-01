Près de 3,7 millions de familles partout au Canada, y compris plus de 48 000 familles à Laval, reçoivent maintenant l'Allocation canadienne pour enfants bonifiée





L'Allocation canadienne pour enfants augmentée deux ans avant la date prévue

LAVAL, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Une des priorités absolues du gouvernement du Canada est d'aider les familles de la classe moyenne, qui travaillent fort, à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement a lancé, il y a deux ans, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) dans le but d'aider les familles à assumer les frais élevés liés à l'éducation de leurs enfants. L'ACE, qui cible les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie, est plus simple, non imposable et plus généreuse que les programmes antérieurs de prestations pour enfants.

L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, était à Laval aujourd'hui pour faire savoir que l'ACE a été augmentée de façon à suivre le rythme du coût de la vie deux ans avant la date prévue. Les chèques indexés sont déjà sortis, permettant à plus de 48 000 familles à Laval de recevoir encore plus d'argent chaque mois afin de subvenir aux besoins de leurs enfants.

En augmentant plus tôt l'ACE, on s'assure que celle-ci continuera à jouer un rôle vital dans le soutien des familles. Cela signifie que pour l'année de prestation 2018?2019, la prestation annuelle maximale de l'ACE sera maintenant de 6 496 $ par enfant âgé de moins de six ans, et de 5 481 $ par enfant âgé de six à dix-sept ans. En moyenne, les familles qui bénéficient de l'ACE ont reçu 4 600 $ de plus au cours des deux dernières années comparativement à 2015-2016.

Grâce à l'ACE, neuf familles canadiennes sur dix disposent de plus d'argent pour payer des choses comme des aliments sains, des programmes de sport et des activités parascolaires. Et plus important encore, l'ACE a aidé plus d'un demi-million de personnes au Canada, dont on estime le nombre d'enfants à 300 000, à se sortir de la pauvreté.

Citations

« L'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants signifie que les familles de Laval et d'ailleurs au pays disposeront de plus d'argent. Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que cette prestation non imposable contribue à améliorer le bien-être de tous les Canadiens et continue d'aider les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« En bonifiant l'Allocation canadienne pour enfants, notre gouvernement continue d'aider ceux qui en ont le plus besoin; de même, il maintiendra les efforts visant à faciliter l'accès des Canadiens aux prestations auxquelles ils ont droit. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à l'Allocation canadienne pour enfants bonifiée en fonction de la hausse du coût de la vie, les familles canadiennes auront plus d'argent dans leurs poches. Ce sont les parents qui décideront de la façon dont ils investiront cet argent, puisque ce sont eux qui savent ce qui convient le mieux à leurs enfants. »

- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Les faits en bref

À l'échelle du Canada , 23,7 milliards de dollars versés en paiements de l'ACE viennent en aide à près de 3,7 millions de familles canadiennes.

, 23,7 milliards de dollars versés en paiements de l'ACE viennent en aide à près de 3,7 millions de familles canadiennes. Plus de 870 000 familles du Québec ont reçu environ 5,5 milliards de dollars au titre de l'ACE au cours de l'année de prestation 2017-2018.

L'ACE a aidé plus d'un demi-million de personnes au Canada , dont on estime le nombre d'enfants à 300 000, à sortir de la pauvreté.

, dont on estime le nombre d'enfants à 300 000, à sortir de la pauvreté. L'ACE offrira maintenant une prestation annuelle maximale de 6 496 $ par enfant âgé de moins de six ans, et de 5 481 $ par enfant âgé de six à dix-sept ans.

Par exemple :

Pour un parent seul qui gagne 35 000 $ et qui a deux enfants, l'indexation accélérée de l'ACE offrira près de 600 $ pour assumer ce qu'il en coûte de plus pour l'éducation de ses enfants pour l'année de prestations 2019-2020.

qui a deux enfants, l'indexation accélérée de l'ACE offrira près de 600 $ pour assumer ce qu'il en coûte de plus pour l'éducation de ses enfants pour l'année de prestations 2019-2020.

Un parent seul qui travaille et qui a deux enfants (un de moins de six ans et l'autre âgé entre six et dix-sept ans), et qui gagne 30 000 $ par année reçoit près de 12 000 $ en allocations pour l'année de prestation 2018-2019, ce qui est environ 3 000 $ de plus qu'il n'aurait reçu sous l'ancien système de prestations pour enfants.

Le Fonds monétaire international, la Banque du Canada et d'autres experts ont reconnu que l'ACE joue un rôle essentiel pour renforcer la classe moyenne du Canada .

Liens connexes

Allocation canadienne pour enfants

Allocation canadienne pour enfants - Aperçu

Calculateur de l'Allocation canadienne pour enfants

