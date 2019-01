BMO Groupe financier annonce la création du groupe unifié Gestion de patrimoine, Canada et Asie





BMO Banque privée et BMO Nesbitt Burns s'unissent sous une direction intégrée pour offrir une expérience de gestion de patrimoine supérieure aux clients

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui la création de Gestion de patrimoine, Canada et Asie - unifiant deux solides entreprises, BMO Banque privée et le service de courtage de plein exercice BMO Nesbitt Burns, sous une même équipe de direction.

« Notre objectif est d'être le conseiller de confiance de nos clients pour toutes les décisions financières qui influent sur leur vie », a déclaré Joanna Rotenberg, chef - BMO Gestion de patrimoine. « Nous allons au-devant des besoins en constante évolution de nos clients et fournissons des conseils hors pair aux familles fortunées, en leur faisant vivre l'expérience intégrée que procure une équipe dotée d'un éventail de spécialisations. »

Andrew Auerbach, actuellement chef de la direction de BMO Nesbitt Burns, dirigera BMO Gestion de patrimoine, Canada et Asie. « Andrew compte parmi les gestionnaires de la clientèle les plus respectés de BMO, ayant des antécédents reconnus en matière de gestion de patrimoine et de services bancaires aux particuliers et aux entreprises », a précisé Mme Rotenberg.

« Nos équipes de BMO Banque privée et de BMO Nesbitt Burns possèdent toutes deux une solide expertise en matière de conseil et sont centrées sur les clients. Le fait de rassembler le meilleur des capacités des deux équipes offrira aux clients des résultats encore meilleurs », a poursuivi M. Auerbach.

Les marques BMO Banque privée et BMO Nesbitt Burns continueront d'être utilisées pour les clients. BMO Banque privée a été nommée meilleure banque privée en 2018 par Global Finance et meilleure banque privée huit années d'affilée par la World Finance Private Bank; BMO Nesbitt Burns a reçu une reconnaissance de l'ensemble du secteur pour ses capacités de courtage de plein exercice.

Les activités de BMO dans le secteur du patrimoine privé canadien continueront également de renforcer ses liens avec la Banque privée de BMO en Asie, afin de soutenir la clientèle asiatique.

