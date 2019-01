Ensemble Montréal propose un « budget carbone » pour que Montréal devienne un leader nord-américain de la lutte aux GES





MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le chef d'Ensemble Montréal, M. Lionel Perez, et M. Francesco Miele, leader adjoint et porte-parole en matière d'environnement, d'urbanisme et de grands parcs, ont présenté une motion demandant que l'administration Plante élabore et dépose un budget carbone sur une base annuelle afin de guider ses actions en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES).

« Dans la foulée de l'Accord de Paris signé en 2015, Montréal s'était fixé l'ambitieux objectif de réduire, d'ici 2050, ses émissions de GES de 80 % par rapport à leur niveau de 1990. Or, dans l'état actuel des choses, il sera improbable voire impossible d'atteindre cette cible à moins d'accroître nos efforts et de se munir des outils appropriés pour le faire », a déclaré M. Miele.

Rappelons que la mairesse Plante avait annoncé en septembre dernier que Montréal serait une ville « carboneutre » en 2050, sans toutefois préciser les moyens pour y arriver.

« Ce que nous proposons est une mesure bien concrète. Le budget carbone permet d'indiquer la quantité maximale de GES qui peut être émise dans l'atmosphère au cours d'une année, de quantifier des cibles annuelles de réduction en plus d'indiquer les mesures à implanter, les acteurs responsables et les montants nécessaires pour y arriver », a expliqué M. Perez.

Emboîtant le pas à des villes comme Londres et Oslo, Montréal deviendrait la première ville en Amérique du Nord à se doter d'un tel outil de gouvernance et de planification. Mais auparavant, elle devra grandement améliorer sa collecte de données locales, afin d'avoir un portrait le plus à jour possible de ses émissions de GES.

« Comme le plus récent inventaire des émissions de GES de la collectivité montréalaise s'appuie sur des données vieilles de quatre ans, nous proposons également que la Ville se dote des méthodes de collecte innovantes, qui lui permettront un meilleur suivi des efforts déployés pour lutter contre les GES », a ajouté M. Miele.

La motion sera débattue lors du conseil municipal qui se tiendra le 28 janvier.

