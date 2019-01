Avis aux médias - Les ministres Duncan et Bibeau se rendront à l'Université Bishop's pour souligner les importants investissements du Programme des chaires de recherche du Canada au Québec





SHERBROOKE, QC, le 15 janv. 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, et la ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau, mettront en lumière d'importants investissements du Programme des chaires de recherche du Canada visant à attirer et à retenir les chercheurs les plus accomplis du monde entier dans les universités québécoises.

Elles seront accompagnées lors de l'annonce à l'Université Bishop's par de nouveaux titulaires de chaire de recherche du Canada ainsi que par des titulaires dont le mandat a été renouvelé.

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence à l'avance auprès du bureau des relations avec les médias de l'Université Bishop's.

Date : Le mercredi 16 janvier 2019



Heure : 8 h 30



Lieu : Université Bishop's

Foyer du Théâtre Centennial

2600, rue College

Sherbrooke (Québec)

À la suite de l'annonce, les représentants des médias sont invités à l'Université de Sherbrooke pour visiter l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT).

Date : Le mercredi 16 janvier 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Université de Sherbrooke

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique

Parc Innovation, pavillon P2

3000, boulevard Université

Sherbrooke (Québec)

