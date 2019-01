L'industrie automobile canadienne porte un regard vers l'avenir : Souligne le besoin de régler la question des droits en cours sur l'acier et l'aluminium





DETROIT, MI, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA) s'est réuni hier pour discuter de la transformation qui a actuellement lieu dans l'industrie automobile et des répercussions de ces changements sur la croissance et la compétitivité du secteur canadien de l'automobile. Lors du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, à Détroit, les membres du CPSCA ont accueilli l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ainsi que l'honorable Todd Smith, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario.

Lors de la rencontre, les membres ont souligné l'importance du nouvel accord de libre-échange Canada?É.-U.?Mexique pour stabiliser le marché nord-américain intégré, tout en exprimant le besoin de régler la question des droits en cours sur l'acier et l'aluminium afin de permettre à l'industrie de se recentrer sur les facteurs qui forment l'avenir de l'industrie automobile et la mobilité dans son ensemble.

« La conclusion du nouvel accord de libre-échange, l'année dernière, est particulièrement importante, a signalé le président du CPSCA, Don Walker. Je suis très heureux de la façon dont le CPSCA a pu mobiliser les gouvernements canadien et ontarien tout au long des négociations. Pour l'avenir, ce niveau de collaboration servira d'assise importante pour régler les droits sur l'acier et l'aluminium et nous permettra de travailler ensemble pour promouvoir la compétitivité de l'industrie automobile canadienne. »

Pendant la rencontre, Michael Robinet, directeur d'IHS Markit, a parlé aux membres des tendances mondiales, comme la connectivité, l'électrification, la robotique et le commerce international, et de la façon dont ces facteurs influencent l'avenir du secteur de l'automobile canadien.

« Le Canada occupe une position unique pour concevoir, développer et bâtir la voiture de l'avenir, a affirmé l'honorable Navdeep Bains. Notre solide assise manufacturière, combinée à nos grappes de haute technologie et notre effectif de calibre mondial, font du Canada un endroit naturel pour les entreprises qui forment l'avenir du secteur automobile. Nous collaborerons avec nos partenaires du CPSCA pour nous assurer que les entreprises canadiennes et les travailleurs canadiens jouent un rôle important dans cette transformation. »

« Nous sommes engagés à soutenir le secteur manufacturier de l'automobile ontarien et les centaines de milliers de familles qui en dépendent partout dans la province, a dit le ministre ontarien Todd Smith. Notre gouvernement a réduit les formalités administratives et les fardeaux réglementaires inutiles afin de rendre les usines de montage de véhicules et de pièces de l'Ontario plus concurrentielles. Nous écartons le gouvernement du chemin des créateurs d'emplois, dont ceux du secteur automobile, afin qu'ils puissent continuer de croître, d'investir et de prospérer. L'Ontario est ouverte au monde des affaires. »

Contexte

Le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA) est une organisation dirigée par l'industrie dont le mandat est de régler les principaux enjeux de compétitivité auxquels fait face l'industrie automobile. Ses membres comptent les PDG des cinq usines de montage au Canada, les PDG des principaux fournisseurs de pièces au Canada, des représentants syndicaux, des universités et d'associations de marchés secondaires et de concessionnaires, ainsi que les ministres de l'Industrie du Canada, de l'Ontario et du Québec. La rencontre d'hier a été présidée par le président du CPSCA, Don Walker, qui est également président et PDG de Magna International Inc.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 11:57 et diffusé par :