Astellas Pharma Canada, Inc. nommée à la Liste des Meilleurs lieux de travailtm pour Inclusion 2019

MARKHAM, ON, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. est fière d'annoncer qu'elle a été nommée à la Liste des Meilleurs lieux de travailtm pour Inclusion 2019. Astellas a reçu cette reconnaissance après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work®. En plus d'avoir été citée pour l'inclusion, Astellas a été nommée en 2018 pour la troisième année consécutive à la liste des Meilleurs lieux de travail au Canada et à la liste des Meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada.

« Nous sommes profondément honorés d'avoir été reconnus par Great Place to Work® en tant qu'un des Meilleurs lieux de travail pour Inclusion», affirme Steve Sabus, Directeur général, Astellas Pharma Canada. « La promotion d'une culture et d'un environnement de travail inclusifs et respectueux est l'un des fondements de notre succès chez Astellas et souligne notre approche visant à offrir de la valeur à nos gens, à notre communauté, à nos clients et aux patients qui leur sont confiés. »

La liste des Meilleurs lieux de travailtm pour Inclusion est basée sur les commentaires directs des employés parmi les centaines d'organisations sondées par Great Place to Work®. Les données affichent un niveau de confiance de 90 pour cent et une marge d'erreur de plus ou moins 5 pour cent.

Pour être admissibles à cette liste, les organisations doivent avoir reçu le label Great Place to Work Certified au cours de la dernière année et au moins 90 % de leurs employés doivent confirmer qu'ils sont traités équitablement, sans égard à leurs caractéristiques personnelles comme le sexe, l'origine ethnique, l'âge, la langue ou l'orientation sexuelle. Les organisations qui se distinguent par cette désignation convoitée sont choisies en fonction des réponses des employés aux énoncés de l'indice de confiance liés à l'inclusion.

« Nos employés constituent sans contredit notre richesse la plus précieuse et nous nous efforçons de créer pour eux un milieu de travail accueillant, qui favorise l'inclusion et qui célèbre la diversité », affirme Adele Zita, Directrice, Ressources humaines. « Nos valeurs communes et notre attitude privilégiant l'acceptation, la confiance et le respect sont la clé de notre performance et se reflètent dans notre façon de travailler ensemble tous les jours. Notre nomination comme Meilleur lieu de travail pour Inclusion témoigne éloquemment de l'attachement de nos gens à l'égard d'Astellas et de la raison de notre succès. »

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc. située à Tokyo. Au Canada, Astellas axe ses activités commerciales principalement sur quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, l'immunologie, l'urologie et les maladies infectieuses. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter : www.astellas.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @AstellasCA.

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture de lieu de travail hautement fiable et à haute performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les Meilleurs lieux de travailtm dans le monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures professionnelles exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.caou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

