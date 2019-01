Nouveau nom, nouvelle marque : Research Now SSI devient Dynata





Une nouvelle identité de marque qui reflète le développement des activités de la société au-delà des études et une ambition : transformer le marketing orienté données

DALLAS, le 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Suite à la fusion et l'intégration de deux leaders mondiaux du secteur des données « first-party », Research Now SSI lève le voile sur son nouveau nom et sa nouvelle marque : « Dynata ». La nouvelle marque incarne la promesse unique de la société : Dynata offre l'une des plus grandes bibliothèques de données « first-party » au monde, recueillies auprès de personnes ? consommateurs ou professionnels ? qui ont consenti à participer à des enquêtes et des études de marché. Les opinions, réactions et données collectées jouent un rôle crucial dans le processus de prise de décision des entreprises, et notamment lorsqu'il s'agit d'investir dans des services marketing, qu'il s'agisse de développement produit, de brand tracking, ou de campagnes publicitaires.

La nouvelle marque reflète la stratégie de la société, qui vise à proposer des données précises émanant de véritables personnes, et ce à travers tout le spectre marketing, des études à la publicité afin d'établir de nouveaux standards en matière de performances marketing. Dynata a conscience que les marketeurs ont dépassé le stade des « Big Data » et sont aujourd'hui en quête d'informations fiables et connectées capables de les aider à dégager des insights novateurs, à attirer avec plus de pertinence les clients et prospects, et à créer un avantage compétitif significatif.

Avec une couverture de plus de 60 millions de personnes dans le monde, Dynata s'offre une position stratégique lui permettant de fournir des données aussi vastes que détaillées. Parce qu'elle opère en mode single source, la société gère activement sa relation avec les participants de ses panels et entretient avec soin les informations qu'elle collecte de leur part, produisant ainsi des données de grande qualité.

Comme l'explique Gary S. Laben, directeur général de Dynata : « Notre nouveau nom et notre nouvelle identité de marque font écho à notre engagement continu envers la revitalisation du marketing orienté données, ainsi qu'à notre objectif de devenir un acteur majeur sur le marché de la donnée « first-party » collectée auprès personnes réelles, afin d'alimenter le dialogue B2C et B2B. Notre nouvelle marque est représentative de notre stratégie de croissance et de notre vision. Tout comme nous avons entrepris une transformation organisationnelle résultant de notre fusion, nous ambitionnons à présent de transformer le secteur marketing à une époque en mal de données fiables, pour aider nos clients à améliorer leurs résultats financiers. »

Dynata est l'un des principaux fournisseurs de données « first party » au monde, recueillies avec le consentement de personnes ayant accepté de rejoindre ses panels. Avec une portée de plus de 60 millions d'individus dans le monde, et une très riche profondeur de qualification reposant sur les données collectées au travers de sondages, Dynata constitue la référence ultime en matière de données de qualité, de précision et de fiabilité. Autour de cet actif principal, la société a développé des solutions et services novateurs pour connecter l'individu à l'ensemble de l'écosystème du marketing, des études et de la publicité. Dynata compte près de 6 000 clients instituts d'études, agences média, sociétés de conseil et d'investissement, ainsi que des clients corporate et dans le domaine de la santé en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dynata.com.

