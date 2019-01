Mise à jour - Santé Canada encourage les Canadiens à signaler les incidents liés à des instruments médicaux pour aider à renforcer la sécurité des patients





OTTAWA, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les instruments médicaux sont essentiels à la santé et au bien-être de centaines de milliers de Canadiens, dont beaucoup ne pourraient survivre sans eux. Plus de 100 000 instruments médicaux sont homologués au Canada, qu'il s'agisse d'articles de tous les jours, comme les bandages, ou de technologies implantables complexes, comme les stimulateurs cardiaques.

Le Canada est doté de l'un des systèmes de réglementation les plus rigoureux au monde pour ce qui est des instruments médicaux. Pourtant, tous les dispositifs présentent des risques. La déclaration des incidents mettant en cause des instruments médicaux permet à Santé Canada de cerner plus rapidement les préoccupations nouvelles ou grandissantes concernant la sécurité des instruments médicaux, de les communiquer et d'y donner suite. Dans cette optique, Santé Canada demande aux Canadiens qui utilisent des instruments médicaux de lui signaler, ainsi qu'à leur fournisseur de soins de santé, tout incident dont ils sont victimes.

Dans le cadre du Plan d'action de Santé Canada sur les instruments médicaux, annoncé en décembre 2018, le Ministère fait le nécessaire pour renforcer la surveillance de ces instruments et assurer le suivi des incidents. Il s'agit notamment de renforcer la réglementation et de prendre des mesures pour améliorer la déclaration des incidents liés aux instruments médicaux par l'industrie, les fournisseurs de soins de santé et les Canadiens.

Nous encourageons les Canadiens à parler de l'utilisation des instruments médicaux avec un professionnel de la santé. Ces derniers remplissent un grand rôle pour aider les patients à bien comprendre les avantages et les risques potentiels des différentes options thérapeutiques, ce qui leur permet de faire des choix éclairés concernant leur santé et leur bien-être. Nous encourageons également les Canadiens à signaler tout problème de sécurité lié à un instrument médical à un professionnel de la santé et à Santé Canada.

Ce que doivent faire les consommateurs

Parlez des traitements possibles ainsi que des avantages et des risques potentiels des instruments médicaux avec un professionnel de la santé.

Communiquez avec un professionnel de la santé en cas de problèmes de santé liés à l'utilisation d'un instrument médical.

Signalez les effets indésirables liés à des produits de santé à Santé Canada en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345, ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada.

Santé Canada continuera d'informer les Canadiens des progrès réalisés par rapport à son Plan d'action sur les instruments médicaux, notamment à mesure que les Canadiens, les professionnels de la santé et l'industrie lui fourniront plus de renseignements sur les incidents.

Liens connexes

Santé Canada publie le Plan d'action relatif aux instruments médicaux

Plan d'action de Santé Canada sur les instruments médicaux

Faits saillants de 2017 sur les médicaments et les instruments médicaux

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Nouveaux examens de l'innocuité ou de la sûreté et de l'efficacité

Registre des médicaments et des produits de santé

MedEffet Canada

Résumés des examens de l'innocuité

Base de données sur les produits pharmaceutiques

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 10:59 et diffusé par :