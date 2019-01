Groupe Vision New Look Inc. annonce la nomination de Denyse Chicoyne à son conseil d'administration





MONTRÉAL, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Vision New Look Inc. (TSX: BCI) («Vision New Look») a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Denyse Chicoyne, MBA, CFA, à titre de membre de son conseil d'administration. Située à Montréal, Mme Chicoyne possède une vaste expérience pertinente à titre de membre indépendant de comités et de conseils d'administration de sociétés canadiennes bien connues, tant publiques que privées, opérant dans un large éventail de secteurs. Plus tôt au cours de sa carrière et sur une période de vingt ans, elle a été analyste de premier plan du commerce au détail et de la mise en marché et ce, au sein de la communauté des investisseurs canadiens. Mme Chicoyne est titulaire d'une maîtrise en Administration des affaires (Université McGill) et analyste financière agréée (CFA).



John Bennett, Président du conseil d'administration de la société, a déclaré: « Nous sommes ravis d'accueillir Denyse au sein du conseil d'administration et avons hâte de travailler avec elle. Son expérience dans des domaines pertinents constituera un atout important et positif pour l'avenir ».

Au 31 décembre 2018, Vision New Look avait 15 578 284 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 373 succursales principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web au www.newlook.ca. Veuillez adresser vos demandes d'information à Mme Lise Melanson au 514 877 4119.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 11:00 et diffusé par :