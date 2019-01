Parcs Canada annonce des révisions des frais d'utilisation pour 2020





L'Agence lance également des consultations publiques sur les droits de programmes et de services à valeur ajoutée optionnels

OTTAWA, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes aiment passer du temps à l'extérieur, explorer la nature et découvrir notre riche histoire. Parcs Canada gère un vaste réseau de calibre mondial d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées où la population canadienne, et des gens de partout dans le monde, peuvent y apprécier ce que le Canada a de mieux à offrir. L'Agence est déterminée à offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité.

Parcs Canada a annoncé aujourd'hui trois mises à jour concernant ses frais d'utilisation à partir de 2020. La première est un ajustement mineur des frais de 2,2 %, en fonction de l'Indice des prix à la consommation et conformément à la Loi sur les frais de service du Canada. Par exemple, les droits d'entrée journaliers pour adultes connaîtront une hausse de moins de 40 cents; une nuitée pour un emplacement de camping tout équipé une hausse de moins de 80 cents; une carte d'entrée Découverte annuelle pour les familles/groupes une hausse de moins de 3 $. Les frais d'utilisation ont été ajustés pour la dernière fois en 2008 et depuis, les coûts opérationnels ont beaucoup augmentés. Ces légers ajustements permettront à Parcs Canada d'offrir aux visiteurs des possibilités encore meilleures de nouer des liens avec la nature et d'en apprendre sur notre environnement et notre histoire.

Deuxièmement, en raison d'une importante augmentation de leur offre aux visiteurs au cours des dernières années et afin d'harmoniser leurs droits d'entrée avec le modèle de tarification national de Parcs Canada, les droits d'entrée à 24 parcs et lieux historiques nationaux seront modifiés, dès le 1er janvier 2020. Les droits d'entrée sont fixés en fonction du nombre d'heures qu'un visiteur passe ordinairement sur place et du niveau de service offert aux visiteurs, notamment la disponibilité et la variété des programmes, services et installations. Ces ajustements reflètent l'offre aux visiteurs présentement offerte dans ces sites.

Les frais d'utilisation sont réinvestis dans les parcs et les lieux où ils sont perçus en vue d'assurer le maintien des programmes, des services et des installations, et de sensibiliser les visiteurs aux efforts de conservation. Les frais d'utilisation constituent environ 20 % du budget d'exploitation de Parcs Canada et ne dépassent jamais les coûts de prestation des services aux visiteurs. L'Agence est déterminée à s'assurer que les expériences pour les visiteurs sont abordables pour tous les Canadiens et Canadiennes. Parcs Canada annonce ces révisions qui seront mises en oeuvre le 1er janvier 2020 dès maintenant afin de veiller à ce que les visiteurs et les acteurs de l'industrie touristique puissent planifier longtemps à l'avance.

Finalement, afin de s'assurer que Parcs Canada offre toujours des expériences de visite exceptionnelles, l'Agence a lancé des consultations publiques sur les droits de services et de commodités à valeur ajoutée optionnels comme des programmes et des visites guidées, des services de transport, des permis d'activité spéciaux, des occasions de jouer du golf et l'accès à des sources thermales. Les commentaires recueillis aideront à prendre de futures décisions tarifaires éclairées afin d'établir des droits justes de services à avantage personnel élevé pour les visiteurs. Il est à noter que les droits d'entrée, d'éclusage, d'amarrage, d'hébergement ainsi que les permis commerciaux ne seront pas abordés dans le cadre de ces consultations. Tout changement découlant de ces consultations publiques ne sera pas mis en oeuvre avant 2021.

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à faire part de leurs points de vue en ligne d'ici le 15 février 2019.

Citation

« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et constituent la pierre angulaire de l'industrie touristique canadienne. Il est très important que nous veillons à maintenir l'incroyable valeur écologique, culturelle et économique que nos parcs et nos lieux historiques nationaux procurent aux communautés et à la population canadienne. Les révisions des droits et les consultations publiques annoncées aujourd'hui feront en sorte que Parcs Canada puisse continuer d'offrir aux visiteurs la possibilité de vivre des expériences exceptionnelles et que les Canadiens et Canadiennes puissent continuer de profiter de ces lieux très précieux et d'aider à les protéger pour les générations à venir. »

Michael Nadler

Directeur général par intérim, Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada gère un réseau national de 171 lieux historiques nationaux, 46 parcs nationaux, un parc urbain national et quatre aires marines nationales de conservation.

Les lieux de Parcs Canada sont essentiels aux économies locales en aidant à générer plus de quatre milliards de dollars et en employant indirectement plus de 40 000 personnes annuellement.

Le budget de Parcs Canada est financé à 80 % par les crédits non budgétaires fédéraux et à 20 % par les droits imposés aux utilisateurs. L'argent des contribuables sert principalement à créer et à préserver des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation, ainsi que des canaux historiques, étant donné que leur protection profite à tous les Canadiens et Canadiennes. Les visiteurs paient des droits pour aider à compenser les coûts des services et des installations dans les sites de Parcs Canada étant donné qu'ils en tirent un avantage personnel.

Les droits imposés aux visiteurs sont réinvestis dans l'entretien des installations et de l'infrastructure de transport pour visiteurs, la production des enseignes, des cartes et des expositions sur place, l'offre de programmes pour visiteurs, ainsi que la commercialisation, la communication et le soutien à la planification des voyages pour les visiteurs.

La Loi sur les frais de service du gouvernement du Canada a été adoptée en juin 2017 afin d'assurer une plus grande marge de manoeuvre et transparence ainsi qu'un meilleur recouvrement de coûts de services fédéraux, en plus de permettre d'éviter une subvention excessive des services à avantage personnel.

Il n'y aura aucun changement aux droits d'utilisation en 2019.

